Детские лагеря в Казахстане перейдут на лицензирование с 2026 года
В Министерстве просвещения пояснили суть подписанного Президентом РК 26 декабря 2025 года закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», передает агентство Kazinform.
Как отметили в ведомстве, принятые поправки направлены на развитие дополнительного образования и затрагивают деятельность круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги.
С 2026 года организации дополнительного образования будут разделены на две категории.
Организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги, подлежат лицензированию, а остальные будут работать в уведомительном порядке. Такой подход позволит упростить регулирование сферы и повысить качество и надёжность предоставляемых услуг.
В целях обеспечения безопасности и качества с 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей. Это позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей.
Срок действия лицензии увеличен с одного до пяти лет, что снижает административную нагрузку на организации и устраняет необходимость ежегодного переоформления документов. Пятилетний срок обеспечивает баланс между устойчивостью деятельности организаций и регулярным государственным контролем.
— Принятые меры направлены на создание безопасных и качественных условий отдыха, обучения и оздоровления детей, а также на формирование единого стандарта образовательно-оздоровительных услуг в стране, — подчеркнули в Министерстве просвещения РК.
В настоящее время ведется работа над внесением изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организаций дополнительного образования.
