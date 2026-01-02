РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:30, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Детские лагеря в Казахстане перейдут на лицензирование с 2026 года

    В Министерстве просвещения пояснили суть подписанного Президентом РК 26 декабря 2025 года закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», передает агентство Kazinform.

    дети, детский лагерь, парк, развлечения, саябақ, балалар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как отметили в ведомстве, принятые поправки направлены на развитие дополнительного образования и затрагивают деятельность круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги.

    С 2026 года организации дополнительного образования будут разделены на две категории.

    Организации, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги, подлежат лицензированию, а остальные будут работать в уведомительном порядке. Такой подход позволит упростить регулирование сферы и повысить качество и надёжность предоставляемых услуг.

    В целях обеспечения безопасности и качества с 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей. Это позволит установить единые требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей.

    Срок действия лицензии увеличен с одного до пяти лет, что снижает административную нагрузку на организации и устраняет необходимость ежегодного переоформления документов. Пятилетний срок обеспечивает баланс между устойчивостью деятельности организаций и регулярным государственным контролем.

    — Принятые меры направлены на создание безопасных и качественных условий отдыха, обучения и оздоровления детей, а также на формирование единого стандарта образовательно-оздоровительных услуг в стране, — подчеркнули в Министерстве просвещения РК.

    В настоящее время ведется работа над внесением изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность организаций дополнительного образования.

    Ранее мы сообщали о том, как проверяют детские лагеря в Казахстане. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Закон и порядок Дети летний лагерь Законопроекты Образование
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
