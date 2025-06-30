Каникулы под контролем: как проверяют детские лагеря в Казахстане

Только по правилам: кто начал сезон?

Этим летом в Карагандинской области планируется работа 13 загородных детских лагерей — 12 сезонных и один круглогодичный. На сегодня санитарно-эпидемиологический контроль охватывает все 17 объектов, зарегистрированных в регионе, включая неработающие в текущем сезоне.

По состоянию на 23 июня, только 8 лагерей подали заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ). Из них 6 уже получили разрешения и официально открыли летний сезон. Это:

ОЛ «Факел» АО «Qarmet» (г. Темиртау),

ДОЛ «Жас қанат» (г. Балхаш),

ДОЛ «Романтик» АО «Qarmet» (Каркаралинский район),

ДОЦ «Салют» и «Орленок» (Бухар-Жырауский район),

ДОЛ «Факел» (Актогайский район).

Полный перечень лагерей, прошедших санитарную экспертизу, размещён на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля и обновляется на постоянной основе.

Без СЭЗ — нет отдыха

Как поясняют в департаменте, санитарное заключение — обязательное условие функционирования лагеря. Если объект не соответствует санитарным требованиям, ему не выдаётся СЭЗ, а значит — он не имеет права принимать детей. Это строгая мера, позволяющая предотвратить риски для здоровья и жизни отдыхающих.

Когда проводятся проверки?

В 2025 году плановых проверок загородных лагерей пока не проводилось — учреждения находятся на стадии получения разрешений. Однако в рамках закона возможны и внеплановые проверки. Они инициируются по ряду оснований: контроль за устранением прежних нарушений, обращения граждан и юрлиц с подтверждающими доказательствами, предписания прокуратуры или других госорганов, несогласие с итогами предыдущей проверки, поручение органов уголовного преследования.

Что проверяют санитарные врачи?

Во время профилактических проверок особое внимание уделяется состоянию жилых корпусов, санитарных узлов, а также соответствию пищеблоков санитарным нормам. Для оценки соблюдения правил используется специальный проверочный лист, утверждённый совместным приказом Минздрава и Миннацэкономики.

Питание под микроскопом

Органы СЭС следят не только за санитарным состоянием лагерей, но и за качеством питания. На каждом пищеблоке ежедневно проводится органолептическая оценка блюд (внешний вид, запах, вкус и т.д.), берутся суточные пробы, которые хранятся не менее 48 часов. Все продукты должны поступать в лагерь только при наличии документов, подтверждающих их безопасность и качество.

Кроме того, на всех объектах обязателен внутренний производственный контроль —

самоконтроль со стороны администрации лагеря. В рамках этого процесса специалисты проводят регулярные бактериологические исследования продуктов и готовых блюд, проверку калорийности меню и учетную документацию по каждому этапу приготовления.

Также проводят обучающие семинары с участием поставщиков питания, сотрудников лагерей и образовательных учреждений, где обсуждают вопросы безопасного отдыха и питания детей.

Питьевой режим: кипячение, кулеры и маркировка

Доступ к безопасной питьевой воде — один из ключевых стандартов. В лагерях используется упакованная питьевая вода промышленного производства, а также кипячёная вода, хранящаяся не более трёх часов. Помимо этого, устанавливаются кулеры с дозированным розливом, которые промываются раз в неделю и дезинфицируются раз в три месяца. Детям, согласно правилам, должны предоставлять отдельную чистую маркированную посуду — в том числе одноразовую.

В каждом лагере питьевые фонтанчики оборудуются фильтрами и специальными кольцами, не позволяющими прикасаться к водной струе.

Что, если случилось отравление?

Хотя в прошлом году в лагерях не зафиксировано ни одного случая кишечных инфекций или отравлений, система реагирования остаётся жёсткой. При регистрации подобных инцидентов:

проводится расследование,

может быть приостановлена работа лагеря или отдельных процессов,

продукция, не соответствующая нормам, подлежит изъятию,

сотрудники, нарушившие санитарные требования, могут быть отстранены от работы.

В случае причинения вреда здоровью, материалы передаются в правоохранительные органы.

Безопасность на каникулах — зона общей ответственности

Отдых детей летом — не только про игры и свежий воздух. Это — зона ответственности организаторов, контролирующих органов и родителей. В Карагандинской области санитарные врачи продолжают работу по допуску лагерей к летнему сезону. И пока не все объекты открылись, в приоритете остаются качество, безопасность и здоровье каждого ребёнка.

Ранее сообщалось, что в детских лагерях Казахстана планируют ввести должности ночных воспитателей.