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    21:08, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Каникулы под контролем: как проверяют детские лагеря в Казахстане

    Сколько лагерей примет детей этим летом, какие из них уже получили санитарное заключение и как власти следят за безопасностью отдыха — об этом в материале корреспондента агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Алматы

    Только по правилам: кто начал сезон?

    Этим летом в Карагандинской области планируется работа 13 загородных детских лагерей — 12 сезонных и один круглогодичный. На сегодня санитарно-эпидемиологический контроль охватывает все 17 объектов, зарегистрированных в регионе, включая неработающие в текущем сезоне.

    По состоянию на 23 июня, только 8 лагерей подали заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ). Из них 6 уже получили разрешения и официально открыли летний сезон. Это:

    • ОЛ «Факел» АО «Qarmet» (г. Темиртау),
    • ДОЛ «Жас қанат» (г. Балхаш),
    • ДОЛ «Романтик» АО «Qarmet» (Каркаралинский район),
    • ДОЦ «Салют» и «Орленок» (Бухар-Жырауский район),
    • ДОЛ «Факел» (Актогайский район).

    Полный перечень лагерей, прошедших санитарную экспертизу, размещён на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля и обновляется на постоянной основе.

    Без СЭЗ — нет отдыха

    Как поясняют в департаменте, санитарное заключение — обязательное условие функционирования лагеря. Если объект не соответствует санитарным требованиям, ему не выдаётся СЭЗ, а значит — он не имеет права принимать детей. Это строгая мера, позволяющая предотвратить риски для здоровья и жизни отдыхающих.

    Когда проводятся проверки?

    В 2025 году плановых проверок загородных лагерей пока не проводилось — учреждения находятся на стадии получения разрешений. Однако в рамках закона возможны и внеплановые проверки. Они инициируются по ряду оснований: контроль за устранением прежних нарушений, обращения граждан и юрлиц с подтверждающими доказательствами, предписания прокуратуры или других госорганов, несогласие с итогами предыдущей проверки, поручение органов уголовного преследования.

    Что проверяют санитарные врачи?

    Во время профилактических проверок особое внимание уделяется состоянию жилых корпусов, санитарных узлов, а также соответствию пищеблоков санитарным нормам. Для оценки соблюдения правил используется специальный проверочный лист, утверждённый совместным приказом Минздрава и Миннацэкономики.

    Питание под микроскопом

    Органы СЭС следят не только за санитарным состоянием лагерей, но и за качеством питания. На каждом пищеблоке ежедневно проводится органолептическая оценка блюд (внешний вид, запах, вкус и т.д.), берутся суточные пробы, которые хранятся не менее 48 часов. Все продукты должны поступать в лагерь только при наличии документов, подтверждающих их безопасность и качество.

    Кроме того, на всех объектах обязателен внутренний производственный контроль —
    самоконтроль со стороны администрации лагеря. В рамках этого процесса специалисты проводят регулярные бактериологические исследования продуктов и готовых блюд, проверку калорийности меню и учетную документацию по каждому этапу приготовления.

    Также проводят обучающие семинары с участием поставщиков питания, сотрудников лагерей и образовательных учреждений, где обсуждают вопросы безопасного отдыха и питания детей.

    Питьевой режим: кипячение, кулеры и маркировка

    Доступ к безопасной питьевой воде — один из ключевых стандартов. В лагерях используется упакованная питьевая вода промышленного производства, а также кипячёная вода, хранящаяся не более трёх часов. Помимо этого, устанавливаются кулеры с дозированным розливом, которые промываются раз в неделю и дезинфицируются раз в три месяца. Детям, согласно правилам, должны предоставлять отдельную чистую маркированную посуду — в том числе одноразовую.

    В каждом лагере питьевые фонтанчики оборудуются фильтрами и специальными кольцами, не позволяющими прикасаться к водной струе.

    Что, если случилось отравление?

    Хотя в прошлом году в лагерях не зафиксировано ни одного случая кишечных инфекций или отравлений, система реагирования остаётся жёсткой. При регистрации подобных инцидентов:

    • проводится расследование,
    • может быть приостановлена работа лагеря или отдельных процессов,
    • продукция, не соответствующая нормам, подлежит изъятию,
    • сотрудники, нарушившие санитарные требования, могут быть отстранены от работы.

    В случае причинения вреда здоровью, материалы передаются в правоохранительные органы.

    Безопасность на каникулах — зона общей ответственности

    Отдых детей летом — не только про игры и свежий воздух. Это — зона ответственности организаторов, контролирующих органов и родителей. В Карагандинской области санитарные врачи продолжают работу по допуску лагерей к летнему сезону. И пока не все объекты открылись, в приоритете остаются качество, безопасность и здоровье каждого ребёнка.

    Ранее сообщалось, что в детских лагерях Казахстана планируют ввести должности ночных воспитателей. 

    Теги:
    летний отдых Дети Здоровье летний лагерь Безопасность
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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