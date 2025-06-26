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    10:45, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В детских лагерях Казахстана планируют ввести должности ночных воспитателей

    Минпросвещением с целью применения единых подходов в апреле 2024 года утвержден Типовой договор на предоставление услуг по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул и направлен в регионы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Алматы

    — Министерством просвещения создана рабочая группа по разработке нормативных правовых актов в сфере организации летнего отдыха детей в составе представителей государственных органов и экспертного сообщества. Рабочей группой разработаны поправки в Типовые штаты работников государственных организаций образования в части укрепления штатного расписания детских образовательно-оздоровительных центров, — говорится в ответе заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева на депзапрос

    В частности, предлагается:

    • снизить нагрузку на старшего вожатого и воспитателя — с 35 до 20–25 детей;
    • ввести должности ночных воспитателей — из расчета 2 человека на 100 детей;
    • предусмотреть педагога-организатора — из расчета 1 на 50 детей.

    — Указанные нормы планируется ввести после принятия законопроекта по вопросам науки (инициированный депутатами), в котором предусмотрены новый вид организации образования «образовательно-оздоровительные организации», компетенция по утверждению типовых штатов работников и типовых правил их деятельности. Законопроект находится в Мажилисе Парламента. — дополнил Кошербаев.

    Ранее мы писали, что более 3 млн школьников охватят летним отдыхом в Казахстане. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети летний лагерь
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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