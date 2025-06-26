В детских лагерях Казахстана планируют ввести должности ночных воспитателей

— Министерством просвещения создана рабочая группа по разработке нормативных правовых актов в сфере организации летнего отдыха детей в составе представителей государственных органов и экспертного сообщества. Рабочей группой разработаны поправки в Типовые штаты работников государственных организаций образования в части укрепления штатного расписания детских образовательно-оздоровительных центров, — говорится в ответе заместителя Премьер-министра РК Ермека Кошербаева на депзапрос.

В частности, предлагается:

снизить нагрузку на старшего вожатого и воспитателя — с 35 до 20–25 детей;

ввести должности ночных воспитателей — из расчета 2 человека на 100 детей;

предусмотреть педагога-организатора — из расчета 1 на 50 детей.

— Указанные нормы планируется ввести после принятия законопроекта по вопросам науки (инициированный депутатами), в котором предусмотрены новый вид организации образования «образовательно-оздоровительные организации», компетенция по утверждению типовых штатов работников и типовых правил их деятельности. Законопроект находится в Мажилисе Парламента. — дополнил Кошербаев.

Ранее мы писали, что более 3 млн школьников охватят летним отдыхом в Казахстане.