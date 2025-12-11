Разрешения трудовым иммигрантам будут выдавать через eGov.kz

При обращении услугополучателя за получением госуслуги работник сектора консультации Госкорпорации разъясняет услугополучателю порядок получения услуги посредством eGov.kz и при необходимости направляет его в сектор самообслуживания для получения госуслуги.

Услугополучатель заполняет необходимые поля электронного заявления и сканирует необходимые для получения госуслуги документы, прикрепляет их к электронному заявлению, после чего подписывает ее собственной ЭЦП.

При отсутствии возможности подачи электронного заявления на получение госуслуги посредством eGov.kz по причине сбоев или иных технических неисправностей, услугополучатель обращается в сектор консультации Госкорпорации для получения талона электронной очереди в операционный зал для подачи документов в бумажной форме.

Пилотный проект реализуется с 21 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года.

Ранее мажилисмен Ерлан Барлыбаев в своем депутатском запросе предложил упростить привлечение трудовых мигрантов в Казахстан.