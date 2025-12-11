РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:43, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Разрешения трудовым иммигрантам будут выдавать через eGov.kz

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерство труда и социальной защиты РК запускают совместный пилотный проект по оказанию государственной услуги «Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту» на портале электронного правительства, передает агентство Kazinform. 

    eGov.kz
    Фото: Kazinform

    При обращении услугополучателя за получением госуслуги работник сектора консультации Госкорпорации разъясняет услугополучателю порядок получения услуги посредством eGov.kz и при необходимости направляет его в сектор самообслуживания для получения госуслуги.

    Услугополучатель заполняет необходимые поля электронного заявления и сканирует необходимые для получения госуслуги документы, прикрепляет их к электронному заявлению, после чего подписывает ее собственной ЭЦП.

    При отсутствии возможности подачи электронного заявления на получение госуслуги посредством eGov.kz  по причине сбоев или иных технических неисправностей, услугополучатель обращается в сектор консультации Госкорпорации для получения талона электронной очереди в операционный зал для подачи документов в бумажной форме.

     Пилотный проект реализуется с 21 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года.

    Ранее мажилисмен Ерлан Барлыбаев в своем депутатском запросе предложил упростить привлечение трудовых мигрантов в Казахстан. 

