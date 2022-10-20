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Разрешения на строительство ЖК на участках возле кладбища нет – акимат Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Октября 2022, 14:33
Разрешения на строительство ЖК на участках возле кладбища нет – акимат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Бостандыкского района на встрече с акимом Алматы заявили, что выше Горного гиганта по улице Оспанова находится кладбище, возле которого ведутся работы по строительству жилого комплекса. Они предположили, что постепенно это кладбище могут сравнять с землей. Аким города Ерболат Досаев дал разъяснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этом участке не предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса. Как вы знаете, выше Аль-Фараби строить многоквартирные жилые комплексы запрещено. Земля была предусмотрена для индивидуального жилого строительства (ИЖС) с административным корпусом. К сожалению, кладбище, о котором вы говорите, не зарегистрировано, и его нет даже на карте города. Я дал поручение разобраться со статусом кладбища. Управлением градостроительного контроля города сегодня работы остановлены, так как город разрешение на строительство не выдавал. Котлован вырыли незаконно - подобная инициатива граждан будет пресекаться», - ответил аким Ерболат Досаев.

В акимате уточнили, что в настоящее время управлением градостроительного контроля Алматы принимаются административные меры в отношении одного из собственников за проведение строительно-монтажных работ по разработке котлована без проектно-сметной документации.


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