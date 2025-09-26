Разработка казахстанских ученых дает вторую жизнь сырью в ГМК

По ее словам, именно тесная связка науки и производства способна дать стране преимущество на мировом рынке. Яркое подтверждение этому — запуск в Актюбинской области уникального флотационного участка по извлечению хрома из промышленных отходов.

— ERG запустили на Донском горно-обогатительном комбинате первый в мире флотационный участок по извлечению хрома из промышленных отходов. Насколько это значимое событие для отрасли и страны?

— Это действительно прорыв. Мы видим, как отечественная наука напрямую превращается в промышленную технологию мирового уровня. Разработку создали и запатентовали казахстанские ученые из собственного Научно-исследовательского инженерного центра ERG, и теперь она работает на производстве. Для нас это большая гордость и показатель того, что в Казахстане есть потенциал для настоящих научных открытий. Стоит отметить, что в истории горно-металлургического комплекса таких удачных решений немало.

— В чем заключается суть новой технологии? Что она позволяет сделать такого, что раньше было невозможно?

— Новая технология позволяет перерабатывать даже ультрамелкие частицы, которые раньше считались непригодными. Проект не только снижает нагрузку на природу, но и приносит ощутимую экономическую выгоду: в него уже инвестировано более 20,6 млрд тенге, а общий объем программы переработки отходов составляет 96 млрд тенге. Это очень важный сигнал для всего рынка. Мы показываем, что даже то, что считалось бесполезными отходами, с помощью науки и инноваций превращается в ресурс. По сути, это вторая жизнь сырья.

В результате мы одновременно решаем несколько задач — снижаем экологическую нагрузку, повышаем эффективность производства, создаем новые рабочие места и открываем перспективы для привлечения инвестиций.

— Можно ли сказать, что этот проект показывает, как должна работать прикладная наука в ГМК?

— Безусловно. Важно, что мы говорим не о теоретических отчетах, которые пылятся в архивах, а о конкретной технологии, внедренной в производство. Именно так должны работать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — служить развитию промышленности и реального повышения наукоемкости экономики. Когда наука становится частью технологической цепочки, выигрывают все — и бизнес, и государство, и общество.

— Насколько, на Ваш взгляд, государство осознает значение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для развития ГМК?

— К сожалению, в настоящее время идет острая дискуссия о роли НИОКР и главное — механизмах реализации для горно-металлургического комплекса. Заводскую науку хотят загнать в тесные бюрократические рамки Министерства науки и высшего образования и Высшей научно-технической комиссии (ВНТК). Это лишит промышленность стратегического преимущества. Тем более, что сегодня отрасль загнана в угол объективными вызовами, и это не только в Казахстане так, но и во всем мире. Запасы качественного сырья сокращаются, а добыча становится все более затратной. Компаниям приходится работать в сложных горно-геологических условиях и вовлекать в переработку отходы прошлых десятилетий. При этом они должны внедрять «чистые» технологии, повышать уровень безопасности и снижать техногенную нагрузку. То есть, любой проект становится все более капиталоемким, и без научных решений снизить эти издержки невозможно.

Прикладная заводская наука — единственный способ двигаться вперед в таких условиях. Когда новые технологии появляются и проверяются прямо на производстве — в шахтах и цехах — это сразу помогает снижать затраты, работать эффективнее и чище для экологии.

— Можно ли сказать, что запуск флотационного участка — это не просто локальный успех одной компании, а пример того, каким должно быть развитие заводской науки в Казахстане?

— Именно так. Этот проект показывает, что наука и производство в прямой связке способны давать результаты мирового уровня. Мы видим, что прикладные исследования и разработки не абстрактны — они напрямую влияют на экономику, экологию и социальное развитие. Такие проекты показывают, что отрасль и страна могут развиваться по новой модели, основанной на инновациях, конкуренции и устойчивости. Поэтому важно, чтобы и бизнес, и государство смотрели на НИОКР как на стратегический ресурс будущего.