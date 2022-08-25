Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наука и инновации
Разработать программу по привлечению талантов в науку поручил зампремьера
25 Августа 2022 16:19

Разработать программу по привлечению талантов в науку поручил зампремьера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов заявил, что системная поддержка ученых должна стать приоритетом развития науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для эффективного воспроизводства научных кадров поручаю разработать непрерывную многоуровневую систему отбора детей, склонных к научной деятельности», - сказал Ералы Тугжанов на форуме науки и высшего образования «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития нового Казахстана» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева в Нур-Султане.

По его словам, такая система отбора талантов уже давно успешно практикуется в сфере искусства. Обучение будущих балетных артистов, режиссеров, музыкантов начинается уже в стенах средней школы, продолжается в профильных колледжах и университетах.

«Поручаю разработать программу по привлечению талантов для формирования нового поколения ученых с большим исследовательским потенциалом. Необходимо ускорить создание информационной базы (реестра) талантливых казахстанских ученых и привлекаемых из-за рубежа», - заключил зампремьера.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов перечислил основные проблемы в отечественной науке. По его словам, для решения проблем, сдерживающих развитие науки, в этом году принят ряд важных документов с соответствующим финансированием.


Новости по теме
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Программу повышения квалификации исследователей разработают в ЕАЭС
Наука, космос и музыка – репортаж из Национальной академии наук
Читайте также
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Работы по очистке рек Саздинка, Жинишке и Песчанка начнут в Актобе
Программу повышения квалификации исследователей разработают в ЕАЭС
Осенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в Актобе
Наука, космос и музыка – репортаж из Национальной академии наук
Прием заявок на соискание премий и стипендий в области науки начался в Казахстане
Ученые исследуют найденные в степях Сарыарки древние орудия саков
Научный уикенд для всей семьи собрал свыше 4 тыс. участников в Нур-Султане
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив