Разработать подходы по оздоровлению банковской системы поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансовая система страны больна. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует обратить внимание на тревожную тенденцию - роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом. Кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7 процента, малого и среднего бизнеса на 18 процентов, сельского хозяйства на 48 процентов. Это происходит на фоне стремительного, точнее на 24 %, роста потребительского кредитования населения. При этом две трети кредитов физлицам выдано без залога», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент почеркнул, что налицо серьезные проблемы в финансовом секторе страны.

«Другими словами - финансовая система больна. В прошлом году более полумиллиона граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность. 1,2 миллиона наших граждан получили списание штрафов и пеней по потребительским кредитам», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим Глава государства поручил Нацбанку и Агентству по регулированию финансового рынка принять регуляторные меры по недопущению подобной ситуации.

«Кредиты нужно выдавать тем, кто сможет их вернуть», - подчеркнул Касым-Жомар Токаев.

Президент добавил, что кредиты физлицам в нашей стране увеличились на 1,4 триллиона тенге и составляют 6,7 триллиона тенге, их полная возвратность находится под вопросом.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что в прошлом году завершен обзор качества активов и теперь главной задачей является - обеспечение финансовой стабильности. Как отметил Глава государства, необходимо разработать подходы по оздоровлению банковской системы.

«Сделать это надо срочно, не откладывая в долгий ящик. Последствия могут быть серьезные. Вопрос поддержки банковского сектора следует рассматривать на рыночных условиях», - резюмировал Президент.