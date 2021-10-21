РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:48, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Разработать меры против социокультурной изоляции этносов призвал Глава государства

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал бороться с социокультурной изоляцией этносов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственным органам, АНК следует сосредоточиться на следующих приоритетах. Первое - региональное развитие, основанное на принципах равенства возможностей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    По словам Президента, мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных и языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже к возникновению конфликтов.

    «Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах нашей страны», - заключил Глава государства.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!