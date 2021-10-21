Разработать меры против социокультурной изоляции этносов призвал Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал бороться с социокультурной изоляцией этносов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственным органам, АНК следует сосредоточиться на следующих приоритетах. Первое - региональное развитие, основанное на принципах равенства возможностей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

По словам Президента, мировая практика показывает, что компактное проживание этносов способствует их социокультурной изоляции. Это приводит к возникновению этнических анклавов, культурных и языковых барьеров, ведущих к росту межэтнического напряжения и даже к возникновению конфликтов.

«Поэтому, учитывая такой отрицательный опыт в мире, нужно разработать системные меры по преодолению негативной тенденции образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах нашей страны», - заключил Глава государства.