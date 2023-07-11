Разработанный Единый дизайн-код Астаны на деле стал формальным документом - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О градостроительстве, озеленении и создании благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи сказал Глава государства на совещании по развитию Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Нужно принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. Разработанный Единый дизайн-код города на деле стал формальным документом. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, нет единого стиля, присутствует эклектика. Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки, качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики. Это касается и жилья, и офисных помещений. А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед. Новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков. Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему, единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо», - сказал Президент.

Также он поручил вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық.

«Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы. Стратегическая ось нашей столицы, протянувшаяся от Дворца мира и согласия до нового вокзала, должна стать одним большим и уютным зеленым парком. Соответствующим образом следует облагородить и благоустроить все близлежащие улицы и дворы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, важно также уделить внимание строительству социальных объектов и созданию благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи.

«В рамках полицентричного подхода аллея Мыңжылдық должна стать новым центром притяжения для бизнеса и горожан, а не превратиться в очередной безликий спальный район. В целом, новые районы столицы, такие как микрорайон Жагалау и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены. Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине», - подчеркнул Президент.