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    Разные цены за одну услугу выявили у Национального центра экспертизы и сертификации

    Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астана выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НаЦЭкС), передает Kazinform.

    Разные цены за одну услугу выявили у Национального центра экспертизы и сертификации
    Фото: getcert.kz

    В ходе проверки установлено, что организация устанавливала различные цены на одну и ту же услугу по поверке средств измерений для разных заказчиков. При этом объективных причин для разницы в стоимости выявлено не было.

    Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана, фактическое ценообразование осуществлялось не в соответствии с утвержденным прейскурантом, что привело к применению неодинаковых условий для потребителей при получении равнозначных услуг.

    В действиях АО «НаЦЭкС» усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением, предусмотренные подпунктом 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

    По итогам рассмотрения ситуации Департамент АЗРК направил компании уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции.

    В настоящее время уведомление исполнено. АО «НаЦЭкС» приняло меры, направленные на недопущение применения различных цен при оказании одинаковых услуг.

    Частным лабораториям открыли доступ к гистологическим исследованиям в Атырауской области после расследования Агентства по защите и развитию конкуренции.

    АЗРК Сфера услуг Естественные монополии
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор