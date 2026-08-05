Разные цены за одну услугу выявили у Национального центра экспертизы и сертификации

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астана выявил нарушение антимонопольного законодательства в деятельности АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (НаЦЭкС), передает Kazinform.

В ходе проверки установлено, что организация устанавливала различные цены на одну и ту же услугу по поверке средств измерений для разных заказчиков. При этом объективных причин для разницы в стоимости выявлено не было.

Как сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана, фактическое ценообразование осуществлялось не в соответствии с утвержденным прейскурантом, что привело к применению неодинаковых условий для потребителей при получении равнозначных услуг.

В действиях АО «НаЦЭкС» усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением, предусмотренные подпунктом 2 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

По итогам рассмотрения ситуации Департамент АЗРК направил компании уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции.

В настоящее время уведомление исполнено. АО «НаЦЭкС» приняло меры, направленные на недопущение применения различных цен при оказании одинаковых услуг.

Частным лабораториям открыли доступ к гистологическим исследованиям в Атырауской области после расследования Агентства по защите и развитию конкуренции.



