Частным лабораториям открыли доступ к гистологическим исследованиям в Атырауской области

В Атырауской области устранили ограничения, которые ранее затрудняли работу частных медицинских организаций в сфере проведения гистологических исследований, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по региону, в ходе расследования установили, что управление здравоохранения Атырауской области обязало государственные медорганизации направлять гистологические исследования исключительно в государственные учреждения. Это решение фактически ограничило доступ частных клиник к оказанию таких услуг и создало барьеры на рынке патологической анатомии.

Законность выводов антимонопольного органа подтвердил Атырауский областной суд по административным делам. Суд отметил, что действующее законодательство не запрещает частным организациям работать в сфере патологической анатомии. В этой связи действия управления здравоохранения признали антиконкурентными, а предписание антимонопольного органа — законным и обоснованным.

Должностное лицо областного управления здравоохранения привлекли к административной ответственности и наложили штраф.

В результате устранены ограничения для частных медицинских организаций, оказывающих услуги по гистологическим исследованиям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

