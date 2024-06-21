Разные части Турции одновременно охвачены лесными пожарами: есть жертвы

За последние несколько дней сразу в нескольких провинциях Турции активно ведется борьба с крупными пожарами лесостепных зон. На сегодняшний день общая площадь возгорания составляет около 1 000 гектаров, в двух регионах страны погибли и пострадали люди, передает корреспондент агентства Kazinform.

После возгорания мусора произошел лесной пожар на северо-западе Турции в провинции Чанаккале. Пожарные службы, в том числе и с воздуха, боролись с огнем больше суток. Во избежание жертв и пострадавших, люди с отдельных районов вывезены в более безопасные участки. На данном этапе распространение огня взято под контроль и проводятся работы по охлаждению местности.

Фото: Anadolu Ajansı

По словам городских властей, пожар удалось локализовать, в данное время обстановка некритична. В качестве мер предосторожности населенный пункт Аладаг района Киремитоба был эвакуирован. В этой местности сгорели: один трехэтажный жилой дом, сараи и кормовой склад.

Одновременно по неустановленной причине в лесостепных зонах провинций Адана, Бурса, Балыкесир, Диярбакыр, Измир, Кахраманмараш, Мардин, Сиирт и Элязыг вспыхнули пожары в степных и лесных массивах. Где-то огненную стихию удалось взять под контроль, а где-то с пожарами еще борются местные противопожарные службы и бригады муниципалитетов.

Фото: Anadolu Ajansı

В юго-восточных регионах страны в провинциях Диярбакыр и Мардин из-за пожаров имеются жертвы и пострадавшие. По сообщению Министерства здравоохранения Турции, в результате чрезвычайного происшествия 5 человек погибли, 44 гражданина пострадали, 10 из них находятся в тяжелом положении.

Фото: Anadolu Ajansı

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) заявляет, что в регионах для борьбы с огненной стихией задействовано большое количество людей, поливальных машин, спецтехники и авиации. На местах осуществляется воздушное и наземное тушение лесных пожаров. Пожарные отряды региональных управлений лесного хозяйства в локализации огня в целом используют более 20 самолетов, около 30 вертолетов, свыше 60 цистерн с водой, около 100 единиц пожарных машин и 1 500 человек личного состава.

Фото: Anadolu Ajansı

Как отмечает министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы, с начала этого года в общей сложности был предотвращен 1 551 пожар, в том числе более 880 лесных и 670 сельскохозяйственных пожаров. При этом в июне 8 пожаров, произошедших в разных регионах страны относились по своей классификации к возгораниям с высокой степенью опасности.

- На данный момент службы экстренного реагирования и авиация продолжают вести борьбу в отдельных местностях нашей страны, где очаги возгорания и пожары усиливаются. В этом году наше ведомство впервые в своей истории получило воздушный флот и наземную технику, а также иное оснащение технической инфраструктуры, - добавил турецкий министр.

Для установления причины возгорания в регионах, где зафиксированы возгорания созданы специальные комиссии. Так как пожары начались практически одновременно с разницей в один-два дня, местные власти не исключают версию умышленного поджога.

Ранее сообщалось о пожарах в лесных массивах районов Буджа, Чигли и Алиага западной провинции Измир.