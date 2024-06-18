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    22:10, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Лесные пожары тушат на западе Турции

    Лесные пожары тушат на западе Турции
    Фото: агентство Анадолу

    По неустановленным причинам в лесных массивах районов Буджа, Чигли и Алиага западной провинции Измир вспыхнули пожары. В регион направлены экстренные службы и пожарная авиация, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лесной пожар разгорелся в местности Йяйякент района Алиага вблизи населенных пунктов. Его пытаются взять под контроль с помощью вертолета, машины водоснабжения и 5 автоцистерн с водой. 

    К тушению пожара в зоне воздействия ветра в других районах привлечены 4 самолета, 3 вертолета, 14 автоцистерн с водой, 6 машин водоснабжения и 5 бульдозеров.

    Пожар в лесной зоне недалеко от местности Эгекент района Чигли к настоящему времени удалось потушить при помощи пожарных машин и авиации.

    Ранее говорилось, что Турция для предотвращения чрезвычайных ситуаций в лесостепных зонах использует интерактивную карту территорий потенциального риска лесных пожаров, основанную за счет искусственного интеллекта.

    Данная разработка позволяет предварительно оценить обстановку для концентрации персонала и техники именно в тех районах, где доля вероятности пожаров очень высокая.

    Теги:
    Пожар Турция В мире Происшествия Лесные пожары Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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