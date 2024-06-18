Лесные пожары тушат на западе Турции

По неустановленным причинам в лесных массивах районов Буджа, Чигли и Алиага западной провинции Измир вспыхнули пожары. В регион направлены экстренные службы и пожарная авиация, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лесной пожар разгорелся в местности Йяйякент района Алиага вблизи населенных пунктов. Его пытаются взять под контроль с помощью вертолета, машины водоснабжения и 5 автоцистерн с водой.

К тушению пожара в зоне воздействия ветра в других районах привлечены 4 самолета, 3 вертолета, 14 автоцистерн с водой, 6 машин водоснабжения и 5 бульдозеров.

Пожар в лесной зоне недалеко от местности Эгекент района Чигли к настоящему времени удалось потушить при помощи пожарных машин и авиации.

Ранее говорилось, что Турция для предотвращения чрезвычайных ситуаций в лесостепных зонах использует интерактивную карту территорий потенциального риска лесных пожаров, основанную за счет искусственного интеллекта.

Данная разработка позволяет предварительно оценить обстановку для концентрации персонала и техники именно в тех районах, где доля вероятности пожаров очень высокая.