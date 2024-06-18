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    21:14, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Турция использует искусственный интеллект в предотвращении лесных пожаров

    Турция использует искусственный интеллект в предотвращении лесных пожаров
    Фото: АА

    Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в лесостепных зонах Министерство сельского и лесного хозяйства Турции разработало Интерактивную карту зон риска лесных пожаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Искусственный интеллект является основой эффективной работы интерактивной карты, которая позволяет мониторить и анализировать обстановку в лесных массивах на основе свыше 400 информационных массивов. Показатели включают в себя прогнозов метеорологов, состояния почвы и факторы исторической ретроспективы.

    Разработка карты зон лесных пожаров необходима для оперативного вмешательства и предотвращения масштабного стихийного бедствия.

    Интерактивная карта на основе искусственного интеллекта была внедрена в 2022 году для моделирования рисков.

    Разработка позволяет предварительно оценить обстановку для концентрации персонала и техники именно в тех районах, где доля вероятности пожаров очень высокая.

    Сильные лесные пожары в Турции происходят практически каждый год. В 2021 году огонь охватил несколько южных провинций Турции, где расположены курорты. Тогда из-за угрозы для жизни были эвакуированы персонал и постояльцы многих отелей, а также жители близлежащих жилых домов. Были жертвы и пострадавшие.

    Теги:
    Пожар Турция Искусственный интеллект Мировые новости ИИ
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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