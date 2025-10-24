РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Разминирование сектора Газа может занять до 30 лет

    Анклав превратился в «не нанесенный на карту минный полигон», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Разминирование сектора Газа может занять до 30 лет
    Фото: UNOCHA/Themba Linden

    Полное разминирование территории сектора Газа может занять от 20 до 30 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международную организацию Humanity & Inclusion.

    Представитель организации Ник Орр сообщил, что за время двух лет войны между Израилем и ХАМАС неразорвавшиеся боеприпасы стали одной из главных угроз для мирных жителей. По данным базы данных ООН, от взрывоопасных остатков войны уже погибли не менее 53 человек, сотни получили ранения.

    — Если говорить о полном разминировании, оно никогда не завершится — боеприпасы находятся под землей, и их будут находить еще поколениями. Но расчистка поверхности возможна в течение одного поколения — примерно за 20–30 лет, — отметил Орр, сравнив ситуацию с британскими городами после Второй мировой войны.

    В ближайшее время семь членов организации приступят к обследованию объектов критической инфраструктуры, включая больницы и пекарни. Однако гуманитарные организации пока не получили разрешение израильских властей на проведение работ и ввоз необходимого оборудования.

    Ник Орр также подчеркнул, что для обеспечения безопасности гуманитарных миссий необходимо создание временной международной силы, предусмотренной 20-пунктным планом прекращения огня, предложенным США.

    — Если в Газе должен появиться какой-либо мир, нужна сила, которая позволит гуманитарным организациям работать, — сказал представитель организации.

    В настоящее время организация «Humanity & Inclusion» добивается разрешения на поставку специальных установок, которые позволяют безопасно сжигать боеприпасы, не прибегая к их подрыву, чтобы исключить возможность их последующего использования боевиками.

    Организация гражданской обороны Газы заявила 18 октября, что в регионе находится около 70 000 тонн неразорвавшихся боеприпасов, которые угрожают жизни жителей.

    Ранее мы писали, что восстановление Сирии потребует $216 млрд.

    Теги:
    сектор Газа ООН Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают