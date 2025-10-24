Разминирование сектора Газа может занять до 30 лет
Анклав превратился в «не нанесенный на карту минный полигон», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Полное разминирование территории сектора Газа может занять от 20 до 30 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международную организацию Humanity & Inclusion.
Представитель организации Ник Орр сообщил, что за время двух лет войны между Израилем и ХАМАС неразорвавшиеся боеприпасы стали одной из главных угроз для мирных жителей. По данным базы данных ООН, от взрывоопасных остатков войны уже погибли не менее 53 человек, сотни получили ранения.
— Если говорить о полном разминировании, оно никогда не завершится — боеприпасы находятся под землей, и их будут находить еще поколениями. Но расчистка поверхности возможна в течение одного поколения — примерно за 20–30 лет, — отметил Орр, сравнив ситуацию с британскими городами после Второй мировой войны.
В ближайшее время семь членов организации приступят к обследованию объектов критической инфраструктуры, включая больницы и пекарни. Однако гуманитарные организации пока не получили разрешение израильских властей на проведение работ и ввоз необходимого оборудования.
Ник Орр также подчеркнул, что для обеспечения безопасности гуманитарных миссий необходимо создание временной международной силы, предусмотренной 20-пунктным планом прекращения огня, предложенным США.
— Если в Газе должен появиться какой-либо мир, нужна сила, которая позволит гуманитарным организациям работать, — сказал представитель организации.
В настоящее время организация «Humanity & Inclusion» добивается разрешения на поставку специальных установок, которые позволяют безопасно сжигать боеприпасы, не прибегая к их подрыву, чтобы исключить возможность их последующего использования боевиками.
Организация гражданской обороны Газы заявила 18 октября, что в регионе находится около 70 000 тонн неразорвавшихся боеприпасов, которые угрожают жизни жителей.
