Разминирование сектора Газа может занять до 30 лет

Полное разминирование территории сектора Газа может занять от 20 до 30 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международную организацию Humanity & Inclusion.

Представитель организации Ник Орр сообщил, что за время двух лет войны между Израилем и ХАМАС неразорвавшиеся боеприпасы стали одной из главных угроз для мирных жителей. По данным базы данных ООН, от взрывоопасных остатков войны уже погибли не менее 53 человек, сотни получили ранения.

— Если говорить о полном разминировании, оно никогда не завершится — боеприпасы находятся под землей, и их будут находить еще поколениями. Но расчистка поверхности возможна в течение одного поколения — примерно за 20–30 лет, — отметил Орр, сравнив ситуацию с британскими городами после Второй мировой войны.

В ближайшее время семь членов организации приступят к обследованию объектов критической инфраструктуры, включая больницы и пекарни. Однако гуманитарные организации пока не получили разрешение израильских властей на проведение работ и ввоз необходимого оборудования.

As families in #Gaza return home, they face a new danger: unexploded bombs hidden in rubble.



Learn what MAG expects to see in Gaza once access is possible, what’s being done to help protect families now & what it will take to make communities safe again ➡️https://t.co/6JN7CS3Yg7 pic.twitter.com/rtPKNV8khX — MAG (Mines Advisory Group) (@MAGsaveslives) October 22, 2025

Ник Орр также подчеркнул, что для обеспечения безопасности гуманитарных миссий необходимо создание временной международной силы, предусмотренной 20-пунктным планом прекращения огня, предложенным США.

— Если в Газе должен появиться какой-либо мир, нужна сила, которая позволит гуманитарным организациям работать, — сказал представитель организации.

В настоящее время организация «Humanity & Inclusion» добивается разрешения на поставку специальных установок, которые позволяют безопасно сжигать боеприпасы, не прибегая к их подрыву, чтобы исключить возможность их последующего использования боевиками.

Организация гражданской обороны Газы заявила 18 октября, что в регионе находится около 70 000 тонн неразорвавшихся боеприпасов, которые угрожают жизни жителей.

