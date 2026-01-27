РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:10, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Размеры пособий по инвалидности и потере кормильца изменены в Казахстане

    С 1 января 2026 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 10%. Об этом сообщает Минтруда и соцзащиты населения РК, передает агентство Kazinform.

    Почти 507 млрд тенге пособий на рождение и по уходу за ребенком выплатили в Казахстане
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    В министерстве отметили, что повышение связано в связи с увеличением размера прожиточного минимума. 

    В этом году размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

    • 1 группы — 111 872 тенге;
    • 2 группы — 89 498 тенге;
    • 3 группы — 61 021 тенге.

    По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 72 409 тенге, по потере кормильца — 73 306 тенге.

    — В 2025 году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 655,7 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 90,3 млрд тенге, — сообщили в Минтруда.

    В ведомстве также отметили, что по итогам 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 553,9 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 191,9 тыс. человек.

    Теги:
    Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают