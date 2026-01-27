Размеры пособий по инвалидности и потере кормильца изменены в Казахстане

В министерстве отметили, что повышение связано в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

В этом году размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы — 111 872 тенге;

2 группы — 89 498 тенге;

3 группы — 61 021 тенге.

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 72 409 тенге, по потере кормильца — 73 306 тенге.

— В 2025 году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 655,7 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 90,3 млрд тенге, — сообщили в Минтруда.

В ведомстве также отметили, что по итогам 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 553,9 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 191,9 тыс. человек.