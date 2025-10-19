РУ
    01:18, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Разыскиваемых за убийства и кражи задержали в Акмолинской области

    Среди задержанных лица, подозреваемые в убийстве, разбое, незаконном обороте наркотиков и кражах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники задержание арест
    Фото: суд Павлодарской области

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», направленное на установление местонахождения лиц, находящихся в международном и межгосударственном розыске, а также розыск без вести пропавших граждан.

    - В ходе ОПМ акмолинские полицейские установили 18 человек, среди которых трое без вести пропавших, а также фигуранты уголовных дел. В их числе - лица, подозреваемые в убийстве, разбое, незаконном обороте наркотиков и кражах, - поделились в ведомстве.

    Часть установленных граждан разыскивалась правоохранительными органами стран ближнего зарубежья и находилась в международной базе Интерпола.

    Как добавили в полиции, все установленные фигуранты доставлены в территориальные подразделения.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан. 

    Теги:
    МВД РК Полиция Розыск Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
