Разыскиваемых за убийства и кражи задержали в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», направленное на установление местонахождения лиц, находящихся в международном и межгосударственном розыске, а также розыск без вести пропавших граждан.

- В ходе ОПМ акмолинские полицейские установили 18 человек, среди которых трое без вести пропавших, а также фигуранты уголовных дел. В их числе - лица, подозреваемые в убийстве, разбое, незаконном обороте наркотиков и кражах, - поделились в ведомстве.

Часть установленных граждан разыскивалась правоохранительными органами стран ближнего зарубежья и находилась в международной базе Интерпола.

Как добавили в полиции, все установленные фигуранты доставлены в территориальные подразделения.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан.