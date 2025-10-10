Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан
Будучи директором коммерческого предприятия, казахстанец уклонился от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РУ.
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.
В период с 2018 по 2020 годы он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемый скрылся и более года находился в международном розыске.
В сентябре 2025 года он был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана передан нашим правоохранительным органам.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в текущем году из ОАЭ уже экстрадировано девять разыскиваемых лиц.