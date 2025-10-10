Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В период с 2018 по 2020 годы он, будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС, причинив государству ущерб на сумму свыше 293 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся и более года находился в международном розыске.

В сентябре 2025 года он был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана передан нашим правоохранительным органам.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в текущем году из ОАЭ уже экстрадировано девять разыскиваемых лиц.