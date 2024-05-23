Разгром казахстанской хоккейной сборной на ЧМ объяснил эксперт

Действующий обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" и экс-защитник сборной Казахстана Алексей Маклюков в беседе с корреспондентом агентства Kazinform выразил мнение, что нашим хоккеистам для выхода в плей-офф не хватило опыта.

- Ребята выполнили основную задачу - сохранили прописку в элитном эшелоне мирового хоккея. Не все игры получилось посмотреть, однако те матчи за которыми наблюдал, оставили положительные эмоции. Игроки бились и выкладывались. Это главные качества. В целом, казахстанская дружина не подвела своих болельщиков и страну.

- На ваш взгляд, чего не хватило для выхода в плей-офф?

- Думаю, удачи и немного опыта. Безусловно, выигрыши над Францией и Польшей дорогого стоят. В следующем году Казахстан учитывая приобретенный опыт на текущем мировом первенстве должен выступить более успешно.

- США является для нашей команды недосягаемым соперником, которому в последние годы мы проигрываем с крупным счётом. С чем вы это связываете?

- Игра с американцами к сожалению, выдалась не самой удачной. И счет не совсем справедливый (1-10). Ребята старались, держали шайбу, неплохо перемещались по льду. Увы, в спорте подобное случается.

- Количество крытых хоккейных катков в США равняется к цифре порядка 2000. Согласно информации в открытом доступе, в Канаде - 2631. В России подобных сооружений под 400, а в нашей стране всего около 30. Разница значительная...

- В России и в Казахстане несмотря на меньшее количество крытых катков нежели в США и в Канаде, имеется огромный потенциал. К тому же, в наших странах развитию хоккея уделяют большое внимание. Думаю, со временем и в наших странах будет подобное количество спортсооружений как за океаном.

- Кто из игроков нашей команды в ходе ЧМ-2024 запомнился больше всего?

- Хотел бы отметить вратарей, несмотря на огромное количество атакующих действий голкиперы сборной Казахстана проявили себя с самой лучшей стороны.

- В прошедшем сезоне КХЛ ваша команда "Металлург" из Магнитогорска была на голову сильнее соперников?

- Сезон получился достаточно ровным и интересным. Мы долгое время шли в лидерах на "Востоке" , закончили регулярное первенство на первом месте. В плей-офф уже в первом раунде испытали достаточно серьезный бой против "Амура". Благодаря слаженным действиям и грамотной тренерской установке смогли одолеть коллектив из Хабаровска. Дальше все было немного спокойнее. В битве с "Локомотивом" мы вышли показать все на что способны. Многие СМИ и даже хоккейное сообщество считали, что у нас нет шансов, мы же доказали обратное и стали чемпионами!

- Что скажете о "Барысе" не сумевшего в сезоне 2023-24 продемонстрировать яркую игру и удовлетворить своих поклонников?

- Поскольку команда не вышла в плей-офф, значит выступление считается не удовлетворительным. Это естественно. Но, надо учитывать другой положительный фактор. Каждый год в команде появляются местные молодые ребята, которые набираются опыта и вскоре будут показывать игру высокого уровня. Ведь сегодня Астана по праву является хоккейным городом, со всеми сопутствующими для этого условиями и атрибутами.

Отметим, что на старте чемпионата мира наши хоккеисты обыграли Францию, после чего уступили Словакии, Латвии, Швеции, Германии и США. В решающем поединке национальной сборной Казахстана удалось переиграть Польшу.