Место в элите: Казахстан обыграл Польшу на ЧМ по хоккею

В заключительном матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Польши, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Метальников-Бекетаев, Омирбеков — Старченко — Рымарев; Орехов — Данияр — Смирнов, Михайлис — Мухаметов — Панюков; Бреус — Диханбек, Муратов — Шестаков — Савицкий; Королёв — Гайтамиров, Бойко — Рахманов — Асетов.

В первом периоде поляки счет открыли, однако на это ответил Никита Михайлис. Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей Валерий Орехов принес победу Казахстану, итог подвел Роман Старченко — 3:1.

Таким образом, Казахстан сохраняет место в элите мирового хоккея, а Польша ее покидает.