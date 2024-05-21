РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:59, 21 Май 2024 | GMT +6

    Место в элите: Казахстан обыграл Польшу на ЧМ по хоккею

    хоккей
    Фото: КХЛ

    В заключительном матче на чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана сыграла с командой Польши, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Метальников-Бекетаев, Омирбеков — Старченко — Рымарев; Орехов — Данияр — Смирнов, Михайлис — Мухаметов — Панюков; Бреус — Диханбек, Муратов — Шестаков — Савицкий; Королёв — Гайтамиров, Бойко — Рахманов — Асетов.

    В первом периоде поляки счет открыли, однако на это ответил Никита Михайлис. Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей Валерий Орехов принес победу Казахстану, итог подвел Роман Старченко — 3:1.

    Таким образом, Казахстан сохраняет место в элите мирового хоккея, а Польша ее покидает.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Польша Видео Чемпионат мира
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!