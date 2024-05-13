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    18:00, 12 Май 2024 | GMT +6

    После победного матча с Францией наши хоккеисты уступили Словакии

    Казахстан уступил Словакии на ЧМ по хоккею
    Фото: кадр из видео

    В Чехии набирает обороты чемпионат мира по хоккею с шайбой в элитном дивизионе, в котором выступают отечественные хоккеисты. Второй матч в рамках ЧМ наша сборная провела против Словакии и уступила с разгромным счетом 2:6, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Стартовый отрезок игры остался за соперником, который, забросив шайбу в большинстве, затем увеличил счёт до 0:3. Хотя у сборной Казахстана и были моменты размочить счёт, но удача в первом периоде была на стороне словаков.

    Вторая двадцатиминутка проходила в обоюдоостром ключе. В одной из атак прекрасно распорядился шайбой Алихан Асетов, точным броском на добивании сокративший счёт поединка до 1:3.

    Казалось, казахстанцы поймали кураж, и временами территориальное преимущество оставалось за подопечными Галыма Мамбеталиева. Однако под занавес периода европейская дружина сумела забросить в наши ворота очередную шайбу. На перерыв перед заключительным периодом команды ушли при счёте 4:1 в пользу Словакии.

    В третьем отрезке матча казахстанские хоккеисты сумели забросить ещё одну шайбу - отличился Алихан Омирбеков, однако пропустили в свои ворота две. Итоговый счёт поединка 2:6.

    Напомним, в стартовой встрече наши хоккеисты обыграли Францию - 3:1.

    Расписание матчей группового раунда с участием сборной Казахстана (по времени Астаны):

    14 мая, 19:20. Казахстан — Латвия;
    16 мая, 19:20. Казахстан — Швеция;
    17 мая, 19:20. Германия — Казахстан;
    19 мая, 19:20. США — Казахстан;
    20 мая, 23:20. Казахстан — Польша.

    Теги:
    Спорт Словакия Чехия спортсмены Казахстана Хоккей Чемпионат мира
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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