Разграничить права гражданина и права человека предлагают в проекте новой Конституции
Профессор НАО «Университет Нархоз» Виктор Малиновский представил свою позицию по статье 14 проекта новой Конституции, посвященной основам правового положения личности, обозначив ряд принципиальных конституционных уточнений, передает корреспондент агентства Kazinform.
Говоря о пункте 2 статьи 14, он отметил необходимость закрепить положение о том, что права и свободы человека определяют сущность, содержание и применение действующего права Республики Казахстан.
— Провозглашенные Конституцией права и свободы человека и гражданина должны выступать основополагающим критерием и целью принятия любого закона, подзаконного, нормативного и иного правового акта органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также каждого индивидуального правоприменительного решения, затрагивающего условия и порядок реализации прав и свобод личности, — сказал Виктор Малиновский на заседании Комиссии по Конституционной реформе.
Использование более широкого и системного понятия «действующее право», по его словам, является юридически точным, поскольку охватывает не только законы, но и иные источники права, обязывая государство устранять существующие и потенциальные пробелы в регулировании и расширять гарантии защиты прав личности.
Отдельное внимание Малиновский уделил пункту 3 статьи 14, указав на необходимость прямо и недвусмысленно закрепить, что гражданину Республики Казахстан права и обязанности принадлежат в силу гражданства, то есть вытекают из устойчивой политико-правовой связи человека с государством. Такое конституционное уточнение, по его словам, позволяет четко разграничить права человека и права гражданина, что является общепризнанным подходом в теории и практике конституционного права.
— Права человека носят абсолютный, неотчуждаемый и универсальный характер, принадлежат каждому от рождения и не зависят от гражданства, правового статуса, места проживания или иных условий. Они выступают высшей конституционной ценностью и предопределяют смысл, содержание и применение всего действующего права. В то же время гражданские права принадлежат лицу исключительно в силу гражданства и выражают его особый правовой статус как члена политического сообщества государства, — подчеркнул профессор.
Он отметил, что гражданство обуславливает не только объем гражданских прав, но и возложение на лицо специальных конституционных обязанностей, которые не могут быть в равной мере возложены на иных лиц.
— К числу таких обязанностей относятся защита Республики Казахстан и несение воинской службы, забота о сохранении исторического и культурного наследия, охрана природы и бережное отношение к природным богатствам, а также иные обязанности, прямо вытекающие из Конституции и законов, — сказал Малиновский.
По его словам, закрепление в пункте 3 статьи 14 проекта Конституции закрепление положения о том, что гражданские права принадлежат гражданину в силу гражданства, позволит:
- устранить концептуальную неопределенность между правами человека и правами гражданина;
- предотвратить их смешение в законодательстве и правоприменительной практике;
- обеспечить конституционную ясность при определении объема прав и обязанностей различных категорий лиц;
- укрепить правовую логику статьи 14 как нормы, системно раскрывающей правовой статус личности.
Комментируя пункт 5 статьи 14, Малиновский отметил, что он справедливо закрепляет пределы осуществления прав и свобод личности.
— Реализация прав и свобод человека и гражданина не должна нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и нравственность общества. Пользование правами неразрывно связано с ответственностью личности и возможными ограничениями, определяемыми мерой свободы, установленной правом, а также принципами гуманности, солидарности и нравственности, — сказал профессор.