Разговор на повышенных тонах и путь в еврокубки: тренер «Кайрата» о чемпионстве и сезоне

— Очень рады чемпионству. Поздравляю всех болельщиков с этой победой. Для нас это историческое событие — «Кайрат» впервые в истории дважды подряд подтвердил чемпионский титул. Мы целенаправленно шли к этому достижению. Огромная благодарность ребятам — это их заслуга. Молодцы. Как говорится, тяжелый труд оправдывается. Мы очень рады, — сказал он.

Наставник также объяснил замену защитника Офри Арада в первом тайме:

— Показалось, что он немного волновался, не всегда успевал. Мы решили, что нужен игрок с большей скоростью. Возможно, что-то его беспокоило — пока не разговаривал с ним. Просто не так вошел в игру, как хотелось бы. Нужно было что-то менять, — ответил он.

По словам Уразбахтина, в перерыве состоялся разговор с игроками на повышенных тонах.

— Разговор был на повышенных тонах. Нам немного не понравилось, как мы действовали в первом тайме — казалось, пассивно играли. Мало били по воротам, соперник создал больше опасных моментов. Надо отдать должное сопернику, мы были немного удивлены, что они нам отдали инициативу. Мы думали, что будет наоборот — они постараются владеть инициативой, так как им нужно было выигрывать. Но они нас заманили на свою половину. Они же тоже анализируют, видят, какие у нас бывают проблемы… Эти контратаки были опасными, они нацелили на это своих ребят. В одной из таких атак они и забили… В перерыве сказали ребятам: так не пойдет. Посмотрите, сколько болельщиков, и мы не имеем права так себя вести. Весь стадион пришел нас поддержать, и мы просто так не должны сдаваться, — сказал Уразбахтин.

Он также рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась в течение сезона. По словам тренера, «Кайрат» рано вылетел из Кубка Казахстана, хотя перед игроками стояла задача достойно выступить во всех турнирах. После этого акцент был сделан на еврокубки и чемпионат страны.

Наставник отметил, что сезон выдался напряженным: плотный график матчей, перелеты и физические нагрузки требовали постоянной ротации состава и быстрой восстановления футболистов.

Сезон для алматинцев еще не завершен — команда продолжает выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Уже 5 ноября «Кайрат» вылетает в Милан на матч против «Интера». После этого игроки получат шесть дней отдыха, а затем начнут подготовку к следующей встрече турнира.

— После игры с «Интером» у нас будет пауза. Ребятам дадим отдохнуть шесть дней, затем две недели будем готовиться к «Копенгагену». После этого снова сделаем короткую паузу — два дня выходных, а потом продолжим подготовку, — поделился планами Уразбахтин.

Тренер также прокомментировал вратарскую ситуацию в команде, ответив на вопрос, можно ли считать Темирлана Анарбекова первым номером.

— За вратарскую позицию отвечает коллега Илья Юров. Я ему полностью доверяю: он лучше знает эмоциональное и физическое состояние наших голкиперов. Я в этот процесс не вмешиваюсь — это отдельный мир. Поэтому не могу сказать, кто станет первым или вторым номером. Все зависит от состояния игроков и решения тренера, — отметил Уразбахтин.

Отметим, что матч «Кайрат» — «Астана» завершился вничью — 1:1, однако чемпионский титул достался алматинцам благодаря первому месту в турнирной таблице.