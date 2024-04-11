Спецтехнику из госматрезерва направили в три области Казахстана

По поручению Главы государства из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 21 единица специальной и автомобильной техники, а также палатки, постельные принадлежности, посуда и направлена в Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Сотрудники Комитета по государственным материальным резервам и РГП «Резерв» в круглосуточном режиме обеспечивают выдачу товаров из госматрезерва.

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось, что госматрезерв могут разбронировать для ВКО. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, какая помощь из государственного материального резерва выделяется пострадавшим от паводков регионам.