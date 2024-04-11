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    21:25, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Спецтехнику из госматрезерва направили в три области Казахстана

    мчс
    Фото: МЧС РК

    По поручению Главы государства из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 21 единица специальной и автомобильной техники, а также палатки, постельные принадлежности, посуда и направлена в Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую области, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Сотрудники Комитета по государственным материальным резервам и РГП «Резерв» в круглосуточном режиме обеспечивают выдачу товаров из госматрезерва.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Ранее сообщалось, что госматрезерв могут разбронировать для ВКО. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, какая помощь из государственного материального резерва выделяется пострадавшим от паводков регионам.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК
    Теги:
    Атырауская область МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Актюбинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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