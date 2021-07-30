Разбившего экран банкомата хулигана задержали в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, разбившего экран банкомата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.
На пульт «102» Келесского РОП поступило сообщение о том, что ночью на одной из улиц села Абай неизвестный разбил стекло расположенного рядом банкомата и скрылся в неизвестном направлении.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК «Хулиганство».
С целью задержания подозреваемого в совершении хулиганских действий в общественном месте районные полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и изъяли следы подозреваемых лиц и автомобиля.
В течение двух суток оперативники провели тщательные розыскные мероприятия. Они проверили свыше десятка автомашин, в результате чего вышли на след подозреваемого. Полицейские задержали дебошира по месту жительства и доставили местного жителя в Келесский РОП для выяснения всех обстоятельств.
Как выяснилось, подозреваемый пришел ночью к банкомату, чтобы снять деньги. После того, как аппарат не принял банковскую карточку, мужчина со злости разбил экран банкомата. Затем он скрылся с места преступления.
- Вопросы укрепления института семьи и профилактики семейно-бытового насилия обсудили в Карагандинской области
- Цены на стройматериалы снизили ещё пять казахстанских компаний
- Ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды в Алматы
- Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме
- Более 100 человек проживали по паспортам СССР в Восточном Казахстане
- Девять тонн благотворительной помощи доставили в Улытауский район Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана