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Разбившего экран банкомата хулигана задержали в Туркестанской области

30 Июля 2021 11:22
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Разбившего экран банкомата хулигана задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, разбившего экран банкомата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

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На пульт «102» Келесского РОП поступило сообщение о том, что ночью на одной из улиц села Абай неизвестный разбил стекло расположенного рядом банкомата и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК «Хулиганство».

С целью задержания подозреваемого в совершении хулиганских действий в общественном месте районные полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и изъяли следы подозреваемых лиц и автомобиля.

В течение двух суток оперативники провели тщательные розыскные мероприятия. Они проверили свыше десятка автомашин, в результате чего вышли на след подозреваемого. Полицейские задержали дебошира по месту жительства и доставили местного жителя в Келесский РОП для выяснения всех обстоятельств.

Как выяснилось, подозреваемый пришел ночью к банкомату, чтобы снять деньги. После того, как аппарат не принял банковскую карточку, мужчина со злости разбил экран банкомата. Затем он скрылся с места преступления.


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#Туркестанская область   #Общество  
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