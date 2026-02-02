В Казахстане районные акиматы будут управлять расходами на школы и детсады

В ответе на депутатский запрос он сообщил, что анализ пилотного проекта «Новая модель управления системой образования в Республике Казахстан», результаты которого 23 декабря 2025 года были презентованы в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса Парламента, показал: централизованное финансирование на областном уровне создает трудности. Среди них — высокая административная нагрузка, сложные финансовые операции, замедленное реагирование на экстренные ситуации, что снижает эффективность управления школами и приводит к оттоку квалифицированных кадров.

— В этой связи, а также учитывая важность наделения районных акимов реальными полномочиями и финансовой самостоятельностью, предложение о передаче финансирования бюджетных расходов по дошкольное воспитание и обучение, начальное, основное среднее и общее среднее образование с областного уровня на уровень районного бюджета поддерживается, — подчеркнул Жумангарин.

Переход на районный уровень, как отмечается, позволит оптимизировать управление, ускорить принятие решений и повысить качество реагирования на материально-технические и финансово-хозяйственные потребности школ. Это снизит нагрузку на областные управления образования и повысит общую эффективность системы.

В настоящее время нормы, предусматривающие возврат функций по управлению образованием, включая управление бюджетом, на районный уровень, рассматриваются в рамках подготовки заключения Правительства на поправки к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК». Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле Правительства.

