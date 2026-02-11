Расследование в отношении энергетиков начали в Акмолинской области

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Акмолинской области проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции в отношении ТОО «Кокше Энерго». Об этом антимонопольное ведомство сообщило на своей странице.

— Основанием для проведения расследования послужило неисполнение предприятием ранее вынесенного департаментом уведомления о наличии в действиях компании признаков нарушения. Предмет расследования — установление фактических данных, подтверждающих или опровергающих совершение фактов злоупотребления доминирующим либо монопольным положением, предусмотренных статьей 174 и подпунктом 4 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК. Это обуславливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота, не касаются предмета этих соглашений, — поделились в ведомстве.

Признаки нарушения в действиях ТОО «Кокше Энерго» антимонопольный департамент усмотрел при взимании платы с потребителей за услуги по опломбировке и снятию пломбы при замене приборов учета электроэнергии не по вине самих потребителей.

