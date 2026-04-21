телерадиокомплекс президента РК
    18:48, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Расследование против авторов угроз школьных атак в соцсетях начато в Турции

    После вооруженных нападений на учебные заведения в провинциях Кахраманмараш и Шанлыурфа турецкие правоохранительные органы инициировали расследование в отношении лиц, распространявших угрожающие сообщения в социальных сетях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Фото: Anadolu

    В Стамбуле прокуратура выдала ордеры на задержание 25 человек, подозреваемых в публикации угроз в социальных сетях после недавних нападений на образовательные учреждения.

    Согласно официальному заявлению ведомства, специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью управления полиции Стамбула провели анализ аккаунтов, распространявших контент с угрозами «школьных атак». По итогам проверки были подготовлены соответствующие отчеты, на основании которых начато уголовное расследование.

    Подозреваемым вменяются статьи, связанные с «созданием страха и паники среди населения посредством угроз», а также «разжиганием ненависти и вражды в обществе».

    Отмечается, что 13 из 25 фигурантов дела являются несовершеннолетними. При этом 20 подозреваемых находятся за пределами Стамбула, и в их отношении проводятся координированные мероприятия с участием региональных подразделений.

    Расследование продолжается, власти Турции подчеркивают важность борьбы с распространением опасного контента в интернете, особенно в контексте угроз общественной безопасности.

    Ранее мы писали о том, что уполномоченными органами страны продолжаются расследования нападений на школы. Уже заблокированы сотни аккаунтов в соцсетях.

    Акжигит Чукубаев
