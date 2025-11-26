Расследование дела о смерти беременной затянулось на два года в Кокшетау

Сказать детям о том, что их мамы нет в живых в семье Айнаш Устажановой все еще не могут. Для ее двух особенных малышей мама просто уехала. Родные даже убрали из дома фото Айнаш: при виде их детвора начинает плакать.

Почти два года прошло с момента трагедии. Все произошло 23 декабря 2023 года.

— По халатности врачей я потеряла свою беременную дочь Айнаш Устажанову. Она была на 36-й неделе беременности. 22 декабря 2023 года в 12:00 мою дочь с высокой температурой под 40 увезли на скорой в Перинатальный центр города Кокшетау, где она получила отказ в госпитализации как непрофильный пациент. Отправили ее в ЦИЗ, но там ее не положили, потому что не было врачей. Отправили в городскую больницу, там ей тоже отказали в госпитализации и отправили в областную больницу, где она снова получила отказ в госпитализации. В общей сложности она провела в приемных покоях больниц 11 часов. Без госпитализации ей сделали рентген, УЗИ, было взято 8 анализов. Все это время у нее держалась температура, была одышка, — вспоминает произошедшее мама Айнаш Зауреш Оразбаева.

Женщина задается вопросом — как врачи, которые должны лечить, спасать жизнь людей, могли так бессердечно, равнодушно отнестись к больной беременной женщине? Тем более, что Айнаш находилась в группе риска с патологиями в беременности (приращение плаценты, предлежание плаценты, эклампсия).

— Только в 23:00 они предложили ей переночевать на кушетке в коридоре. Сказали, что утром отвезут в ЦИЗ. Она провела сутки без сна, еды, еще и с температурой. Ночью в 12:00 она, уставшая, с температурой и одышкой, вынуждена была вернуться домой, потому что у нее уже не осталось сил. Дома она не могла лечь, задыхалась, температура держалась, кожные покровы начали синеть, состояние ухудшилось. Я вызвала в 4 ночи скорую, но она уже не довезла мою дочь до больницы, фельдшер констатировал клиническую смерть. Реанимация тоже не была готова к принятию пациента. В результате — смерть матери и ребенка, — продолжила рассказ женщина.

Сначала по факту смерти Айнаш Устажановой было заведено уголовное дело по ст. 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), по этой статье была проведена экспертиза. Через год прокуратура переквалифицировала дело на ст. 320 УК РК (Неоказание медицинской помощи). Была сделала повторная экспертиза уже по другой статье.

— Дело никак не дойдет до суда. Административно всех наказали. В свое время аким области Марат Ахметжанов и прокуратура обещали держать дело на контроле, неужели это были просто слова? Экспертиза была готова в июле. И вот полгода в деле тишина. Я потеряла свою беременную дочь. Эту боль потери ни с чем не сравнить. Двое особенных деток остались без матери, которую никто им не заменит. Зять остался с двумя детьми и ипотекой. Семья вынуждена жить на пенсию. Как такое могло случиться в областном центре, в голове не укладывается, — добавляет Зауреш Оразбаева.

Сразу после случившегося, выступая на брифинге, экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков признал: смерть женщины была предотвратима на 100%.

— Имеют место быть, уже на первый взгляд, очень грубые нарушения со стороны медицинских работников каждого профиля — будь то многопрофильная областная больница, будь то городская больница, будь то перинатальный центр. Особенно вызывает озабоченность, что это произошло в Кокшетау! — отметил тогда медик.

Фото из личного архива семьи Айнаш Устажановой

Проведенная повторно экспертиза указывает на недооценку состояния беременной, имевшую место необходимость созвать мультидисциплинарный консилиум для верификации диагноза, необоснованные отказы в госпитализации, несвоевременность и отсутствие как такового лечения. Не было мониторинга состояния внутриутробного плода, также эксперт поставил под сомнение диагноз «ОРВИ» из-за отсутствия лабораторных показателей, характерных для ОРВИ.

— Стандарты были нарушены на всех этапах оказания медицинской помощи Устажановой А. Ж. Недооценка состояния пациентки и перетранспортировка, отказ от стационарного лечения способствовали развитию ускорения утяжеления состояния беременной Устажановой Айнаш, дальнейшим необратимым изменениям в жизненно важных органах, полиорганной недостаточности, декомпенсации деятельности жизненно важных органов и смерти, — говорится в экспертизе.

Эксперт пришел к выводу, что за период с 12:02 (первый вызов скорой) до 23:04 за 11 часов беременная перенаправлялась из одного стационара в другой без оказания необходимой медицинской помощи, однако при этом не усмотрел прямой связи между причиной смерти девушки и выявленными дефектами оказания медицинской помощи.

Ход расследования уголовного дела прокомментировали и в полиции.

— Уголовное дело зарегистрировано в текущем году. В настоящее время окончательное процессуальное решение не принято. Приняты все необходимые меры, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом РК для установление всех обстоятельств произошедшего. Хочу отметить, что расследование по делу не затягивается. Проводится комплекс сложных судебных экспертиз, каждая из которых требует времени на ее производство. Привлекались множество специалистов в различных областях медицины для получения объективных выводов. Вопрос стоит не в сроках, а в тщательном подходе к расследованию, чтобы не допустить нарушения УПК и УК РК, — пояснил начальник следственного отдела УП города Кокшетау, подполковник полиции Руслан Кожахметов.

По словам полицейского, в ходе расследования с рядом медицинских работников проведены необходимые следственные действия, однако некоторые из них воспользовались правом не давать показания. Допрошены были и другие свидетели, чтобы обеспечить всю полноту и всесторонность расследования.

— На данный момент оснований для принятий окончательного процессуального решения не имеется, следствие продолжается. Более детальную информацию мы не вправе разглашать в соответствии с требованием ст. 201 ПК РК в интересах следствия и соблюдения прав сторон, — добавил Руслан Кожахметов.

Также собеседник уточнил: родные девушки могут не переживать, ведь сроки давности по делу — 5 лет, а это значит, что в запасе у следствия еще три года.

Между тем, мама погибшей Айнаш собирается обращаться к Генеральному прокурору РК.

