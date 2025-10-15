Что стоит за цифрами материнской смертности в Акмолинской области

— Нариман Ермекович, почему в регионе сложилась такая ситуация с материнской смертностью?

— Показатель материнской смертности — основной критерий для определения качества здравоохранения. И в нашей области, к сожалению, материнская смертность на сегодняшний день является лидирующей в стране по показателю. В текущем году у нас было четыре случая гибели рожениц. Показатель материнской смертности — 59,1 на 100 тысяч живорожденных, по стране он составляет 10,2, то есть, мы превышаем в 5 раз республиканское значение. Что касается статистики, то в текущем году у нас зарегистрировано четыре случая, в прошлом году был всего один случай, в 2023 году — три, в 2022 — два. Самый большой пик материнской смертности за последние годы, конечно, пришелся на 2021 год, тогда почти все случаи были связаны с КВИ.

— Были ли проведены служебные расследования по каждому случаю материнской смертности в текущем году?

— По каждому случаю расследования все еще идут. Занимаются этим не только наше управление здравоохранения, но и профессорско-преподавательский состав Медакадемии, Национальный центр материнства и детства, Министерство здравоохранения — департамент материнства и детства и Комитет медицинского и фармацевтического контроля. Все четыре случая материнской смертности имели под собой основные причины. Так, первый случай зарегистрирован в Есильском районе. У женщины была внутриутробная беременность и произошел разрыв маточной трубы. Женщина умерла от внутреннего кровотечения во время оперативного вмешательства. Второй случай связан с туберкулезом. У беременной был туберкулез легких, запущенный случай. Третий случай произошел в Кокшетау — в многопрофильной областной больнице. У женщины был сепсис, связанный с наркоманией и вирусными хроническими заболеваниями, в том числе гепатит С, бактериальная пневмония и т. д. Четвертый случай связан с осложнением после операционного периода на 13 сутки после кесарева сечения. Женщина приехала из Монголии, и во время беременности за ней не было наблюдения. У нее произошла преждевременная отслойка плаценты тяжелой степени. Кровопотеря составила более 1300 мл. Ей было проведено кесарево сечение. Роды были осложнены тем, что уже ребенок, находясь внутри, испытывал гипоксию. В данном случае расследование уже завершено. Ведение родов и послеродового периода было выполнено в соответствии с протоколами и стандартами. Были реализованы меры интенсивной терапии, но причиной смерти стала непредотвратимая цепь осложнений, связанных с исходной тяжестью состояния.

Фото: из личного архива спикера

— Сколько из этих смертей можно было бы предотвратить при своевременном вмешательстве?

— Первый из озвученных случаев — единственный, который мог быть управляемым. Женщина не проходила должное обследование, было упущено время золотого часа. Сделанное вовремя исследование УЗИ и проведенное по итогам оперативное лечение могли спасти ситуацию. В мировой практике случаи смерти от разрыва маточной трубы очень редки — не более 5%. Но такой факт произошел.

— Какие выводы были сделаны медиками региона и какие меры применяются для улучшения ситуации с родовспоможением?

— В результате экспертиз был составлен план мероприятий по устранению и выявлению дефектов. Сейчас в рамках реновации были открыты женские консультации для групп высокого риска, сразу были приняты на учет более 1200 беременных. Все осмотрены профильными специалистами, 452 из этих беременных находятся в зоне особого риска. На базе перинатального центра областной больницы был открыт симуляционный тренинговый центр, который позволяет наблюдать за беременными из особой группы риска. Также почти каждую неделю мы проводим акушерский час. При этом к нам подключаются врачи из других регионов, проводятся мастер-классы. На сегодня 426 специалистов уже обучено. Работает активно и центр телемедицины, который осуществляет дистанционную медицинскую помощь пациенткам из отдаленных районов. Также есть у нас ситуационный центр на базе областной больницы по проблемам беременных — своеобразная горячая линия, куда отправляется вся информация.

Самое главное при профилактике материнской смертности — это первичное звено, т. е. многое зависит от тех поликлиник, медорганизаций, которые непосредственно первыми принимают беременных. Они должны определить, когда женщина проблемная, и сразу передать это в ситуационный центр.

— Насколько на сегодня в регионе остро стоит вопрос с нехваткой акушеров-гинекологов?

— Да, у нас действительно существует дефицит кадров. Всего не хватает 190 человек, акушеров-гинекологов из них 18. То есть, практически в каждом регионе области есть нехватка. Мы ввели акушеров-гинекологов в перечень остро-дефицитных специальностей. Такие специалисты получают у нас порядка 8 млн тенге подъемных.

Фото: Pexels

— Есть ли в области нехватка оборудования по родовспоможению?

— Да, и, к сожалению, очень большая. Сегодня медоборудование стоимостью свыше 20 млн тенге закупается через СК «Фармация», если стоимость меньше, то закуп производится самостоятельно нашими местными медорганизациями. На сегодня порядка 80 млн тенге не хватает, чтобы закупить недостающее медоборудование по родовспоможению. Необходимо приобретение ультразвуковых сканеров экспертного класса для проведения скринингов и соответственно обучение специалистов для работы на аппарате УЗИ, потому что бывает, что где-то аппарат УЗИ простаивает. Кстати, в том же Есиле есть аппарат УЗИ, но работавшая на нем специалист была пенсионного возраста, на сегодняшний день она уже не работает.

Напомним, ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства отметила, что, несмотря на принимаемые меры, в шести регионах Казахстана отмечается рост материнской смертности — в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Костанайской областях, областях Абай и Жетысу. Самый высокий показатель зафиксирован в Акмолинской области — он превышает республиканский уровень (10,8) в семь раз.