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    11:03, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Расширится парковка аэропорта Алматы

    Строительство нового терминала аэропорта Алматы Алматы әуежайының жаңа терминалының құрылысы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На территории международного аэропорта Алматы поэтапно будут перекрываться парковочные зоны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что эти меры связаны с проведением ремонтно-строительных работ в целях увеличения парковочных мест.

    — Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами южной парковки (въезд с улицы Ахметова), и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства, — обратились к жителям и гостям в аэропорту.

    В международном аэропорту Алматы с 1 февраля ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса. 

    В сентябре прошлого года в международном аэропорту Алматы открылась новая парковочная территория на 140 мест. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Транспорт Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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