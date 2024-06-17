Расширится парковка аэропорта Алматы

На территории международного аэропорта Алматы поэтапно будут перекрываться парковочные зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что эти меры связаны с проведением ремонтно-строительных работ в целях увеличения парковочных мест.

— Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами южной парковки (въезд с улицы Ахметова), и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства, — обратились к жителям и гостям в аэропорту.

В международном аэропорту Алматы с 1 февраля ввели новые тарифы на парковку на территории привокзальной площади и крытого парковочного комплекса.

В сентябре прошлого года в международном аэропорту Алматы открылась новая парковочная территория на 140 мест.