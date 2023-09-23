Новые парковочные места появились в аэропорту Алматы

В международном аэропорту Алматы открылась новая парковочная территория на 140 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента корпоративных коммуникаций международного аэропорта, парковочная зона находится в привокзальной части южного VIP-терминала. До конца сентября откроются парковки еще на несколько мест.

Жители и гости города ранее жаловались на нехватку парковочных мест и прочие неудобства в аэропорту Алматы. Руководством воздушной гавани тогда было принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест.

В начале сентября в международном аэропорту Алматы после капитального ремонта открыли пандус, который позволяет автомобилям подняться на второй этаж привокзальной территории.

На сегодня полным ходом идет строительство нового терминала международного аэропорта, площадь которого составляет 55 тысяч квадратных метров. Его планируют закончить в июне 2024 года.