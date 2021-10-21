Расширенное заседание Совета АНК состоится под председательством Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Онлайн-мероприятие будет показано в прямом эфире телеканала «Хабар 24» в 11:00 по времени г. Нур-Султана», - написал Берик Уали.



