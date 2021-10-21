РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Расширенное заседание Совета АНК началось в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ожидается, представители этно-культурных объединений обсудят важные вопросы по укреплению межэтнического согласия и новые задачи, которые стоят перед Ассамблеей. Современные глобальные и региональные вызовы стимулируют дальнейшее укрепление единства казахстанцев. Отечественная модель полиэтничных отношений становится щитом в противостоянии новым угрозам. Многонациональное добрососедство сформировало особый тип мировоззрения граждан страны. Немалый вклад в это внесла Ассамблея.

    При этом она занимается не только поддержанием национальных культурных традиций и межгосударственных связей. При АНК работают экспертные советы, клубы и волонтёрские дружины.

    Напомним, 9 июня 2021 года состав Совета был обновлен : он состоит из 76 членов, ранее 72, в который вошли руководство страны, Администрации Президента, Канцелярии Первого Президента - Елбасы, министр информации и общественного развития, культуры и спорта, образования и науки, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, которые также являются председателями АНК на местах. 10 членов Совета представляют Мажилис Парламента, два члена совета являются депутатами Сената Парламента.

    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!