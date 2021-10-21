Расширенное заседание Совета АНК началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ожидается, представители этно-культурных объединений обсудят важные вопросы по укреплению межэтнического согласия и новые задачи, которые стоят перед Ассамблеей. Современные глобальные и региональные вызовы стимулируют дальнейшее укрепление единства казахстанцев. Отечественная модель полиэтничных отношений становится щитом в противостоянии новым угрозам. Многонациональное добрососедство сформировало особый тип мировоззрения граждан страны. Немалый вклад в это внесла Ассамблея.

При этом она занимается не только поддержанием национальных культурных традиций и межгосударственных связей. При АНК работают экспертные советы, клубы и волонтёрские дружины.

Напомним, 9 июня 2021 года состав Совета был обновлен : он состоит из 76 членов, ранее 72, в который вошли руководство страны, Администрации Президента, Канцелярии Первого Президента - Елбасы, министр информации и общественного развития, культуры и спорта, образования и науки, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, которые также являются председателями АНК на местах. 10 членов Совета представляют Мажилис Парламента, два члена совета являются депутатами Сената Парламента.