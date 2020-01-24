Расширенное заседание Правительства с участием Президента началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана началось расширенное заседание Правительства с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год.

Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства.