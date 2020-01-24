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Расширенное заседание Правительства с участием Президента началось в Нур-Султане

24 Января 2020 10:24
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Расширенное заседание Правительства с участием Президента началось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана началось расширенное заседание Правительства с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства отметил положительный экономический рост за 2019 год Сегодня состоится расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Президент РК принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова

На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год.

Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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