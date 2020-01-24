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Расширенное заседание Правительства с участием Президента началось в Нур-Султане
24 Января 2020 10:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана началось расширенное заседание Правительства с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеГлава государства отметил положительный экономический рост за 2019 год Сегодня состоится расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства Президент РК принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова
На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год.
Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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