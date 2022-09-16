Расширение ШОС укрепляет геополитические и экономические позиции - эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Самарканде (Узбекистан) проходит 22-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, в работе которого принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эксперты считают, что саммит ШОС одинаково важен как для самих стран-участниц, так и для всего остального мира с точки зрения оздоровления международной геополитической ситуации. О том, какое значение имеет ШОС для нашей страны и какие вопросы обсуждаются на саммите, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

ШОС – пример наиболее успешной организации международного сотрудничества

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР).

Постоянными членами сотрудничества являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Индия.

Крепкий фундамент ШОС подготовили механизмы предшествующей ей организации «Шанхайской пятерки» в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и КНР. В 1996 году на первом саммите лидеры этих стран подписали соглашение «Об укреплении мер доверия в районе границы», а годом позднее – соглашение «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы».

ШОС – это многостороннее объединение, главными задачами которого провозглашены обеспечение безопасности, поддержание стабильности на обширном Евро-Азиатском пространстве, совместное противостояние новым вызовам и угрозам, а также развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества не является военным блоком и замкнутым альянсом, направленным против кого-либо, а представляет собой открытую организацию, ориентированную на широкое международное сотрудничество, включая возможность расширения ее состава.

8-9 июня 2017 года состоялось историческое заседание Совета глав государств-членов организации в столице Казахстана - Астане, в ходе которого статус постоянного членства организации был предоставлен Республике Индии и Исламской Республике Пакистан. Сфера влияния организации расширилась.

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн км², то есть 60 % территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС составляет примерно 3,4 млрд человек - половина населения планеты.

Следует отметить, что экономика КНР - вторая экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Экономика Индии - третья по ВВП и ППС.

То есть, это та организация, с которой нужно считаться. При этом за 20 лет ШОС показала себя наиболее успешной среди международных организаций, существующих на международной арене.

Казахстан является активным участником ШОС

Со дня создания Шанхайской организации сотрудничества казахстанская дипломатия выдвинула в ее рамках множество различных идей, проектов, документов и программ.

В частности, по предложению казахстанской стороны реализованы такие значимые инициативы, как подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным вопросам, принятие Стратегии развития ШОС до 2025 года, программы ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, программы по продовольственной безопасности ШОС, проведение антинаркотической операции «Паутина» в 2019–2020 годах и другие документы.

Казахстан является инициатором одного из важных органов ШОС – Совета глав правительств, который решает принципиальные вопросы развития взаимодействия в практических областях, в особенности в экономической сфере.

Какие вопросы будут обсуждать на заседании ШОС в Самарканде

В этом году 22-й Саммит ШОС проходит в городе Самарканде (Узбекистан). По традиции он проходит в стране, которая на протяжении года председательствовала в организации. Это первый саммит за последние три года, который проходит в офлайн-формате. В нем принимают участие главы 14 государств и представители 10 международных организаций.

При этом, впервые в саммите принимают участие как президенты стран-участниц, так и стран-наблюдателей, а также приглашенных стран.

В город прибыли лидеры стран-участниц сотрудничества - Казахстана, России, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии и Узбекистана, стран-наблюдателей Беларуси, Монголии и Ирана, а также президенты Туркменистана, Азербайджана и Турции по приглашению лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева.

По мнению экспертов, саммит откроет новую страницу в деятельности организации. Ожидается принятие важных решений по развитию и расширению деятельности организации, что станет началом новой эпохи для ШОС.

Эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков считает, что самаркандский саммит важен для укрепления позиций ШОС.

«Организация стоит на пороге расширения. Новые участники – Иран и ожидается присоединение Беларуси. ШОС превращается в межрегиональную организацию. Это укрепляет геополитические и экономические позиции», - отметил Жумабек Сарабеков.

Уже известно, что в ходе работы саммита был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС.

Расширение и укрепление позиций, по мнению эксперта, очень актуально в условиях текущей геополитической турбулентности.

Руководитель отдела международных исследований КИСИ Айдар Курмашев считает, что укрепление потенциала ШОС подтверждает ее значение в качестве авторитетной площадки для сотрудничества и диалога в евразийском пространстве.

«Меняющаяся геополитическая обстановка серьезно влияет на экономику мира. Многие страны, в том числе члены ШОС, находятся в поиске возможностей расширения внешнеэкономических и торговых связей по конкретным направлениям. Вместе с тем, укрепление потенциала ШОС подтверждает ее значение в качестве авторитетной площадки для сотрудничества и диалога в евразийском пространстве.

Убежден, что официальное получение Исламской Республикой Иран статуса полноправного члена ШОС придаст еще больший импульс для интенсификации треков взаимодействия ее членов. Подключение новых участников способствует ее переходу в формат сверхрегиональной организации. Открываются новые возможности для катализации процессов регионализма», - отметил Айдар Курмашев.

В связи с этим, по его мнению, на повестке ШОС будет в первую очередь координация действий по общим проблемам.

«Учитывая новую географию ШОС, а также ряд глобальных вызовов, предполагается, что главы государств будут рассматривать вопросы координации действий по конкретным общим международным проблемам», - сказал спикер.

По его словам, в таких условиях повышается необходимость разработки многосторонних действий, консолидации усилий и внедрения взаимодополняющих подходов, к примеру, по научно-техническому взаимодействию.

«Такие общерегиональные вопросы, как климатические изменения и продовольственная безопасность, вызывают необходимость эффективного развития транспортно-логистических путей, координации действий по выстраиванию работы производства сельскохозяйственной продукции. В этой связи возможно расширение функционала ШОС, как диалоговой площадки по культурно-гуманитарным и другим вопросам», - считает эксперт.

В целом, по мнению руководителя отдела международных исследований КИСИ, взаимодействие с ШОС является одним из ключевых направлений внешнеполитической стратегии Казахстана.

«Цели ШОС в полной мере соответствуют видению внешней политики Казахстана, который придерживается принципов открытости, прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества. В частности, в рамках работы организации государства-члены укрепляют взаимное доверие и добрососедство, содействуют эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды. Поэтому выстраивание эффективной работы в данной организации позволяет обеспечивать защиту и продвижение интересов Казахстана в многостороннем формате», - заключил Айдар Курмашев.

За 20 лет Шанхайская организация сотрудничества внесла огромный вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности. Это поможет защитить интересы стран-участниц, в том числе и казахстанских, в условиях геополитической турбулентности и напряженности.

















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