Расширение международных контактов МПА СНГ обсудили в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Парламентарии стран Содружества Независимых Государств выступили за расширение международных контактов Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Самарканде под председательством главы Комитета Мажилиса Парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан прошло заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

На заседании парламентарии рассмотрели отдельные аспекты расширения международных контактов МПА СНГ. Участники заседания поддержали обращение Центральноамериканского парламента по вопросу участия в деятельности МПА СНГ в качестве наблюдателя. Комиссия также посчитала целесообразным обратиться в Центральноамериканский парламент с просьбой о предоставлении МПА СНГ возможности участия в деятельности Центральноамериканского парламента в качестве наблюдателя.

Важной темой обсуждения парламентариев также стал вопрос о сохранении исторической памяти и недопустимости попыток фальсификации истории. Кроме того, участники заседания подвели итоги работы комиссии в 2022 году и ознакомились с информацией о работе наблюдателей МПА СНГ в мониторинге выборов в регионе.

Напомним, 27-28 октября в Самарканде проходят мероприятия осенней сессии МПА СНГ. В Узбекистане состоятся заседание Совета МПА СНГ и 54-е пленарное заседание Ассамблеи. Сессия открылась заседаниями постоянных комиссий Ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.





Мадибек Джанибеков



