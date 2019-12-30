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Расширение казахстанско-армянского сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян

30 Декабря 2019 19:16
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Расширение казахстанско-армянского сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники обсудили состояние и перспективы дальнейшего углубления казахстанско-армянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Армении поздравил Президента Казахстана по случаю Нового года. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну в новом году больших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Армении – благополучия и процветания.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Армения,
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