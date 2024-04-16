Расширение БРИКС на Ближний Восток: начинается новый порядок в мировой экономике

С 1 января 2024 года объединение БРИКС официально расширилось, включив в свой состав еще несколько стран. Действительно ли БРИКС является антизападной структурой, желающей изменить мировой порядок или страны организации стремятся выжить в существующей мировой финансовой системе, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Какие страны присоединились к организации в этом году

Первый официальный саммит БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай - прошел в Екатеринбурге (РФ) в июне 2009 года, где участники обсудили перспективы улучшения экономического сотрудничества. В 2010 году к группе присоединилась Южная Африка, переименовав организацию в БРИКС.

Одним из важных стало решение об учреждение в 2014 году Нового банка развития БРИКС с капиталом $100 млрд для преодоления экономических трудностей. Министрам финансов и руководителям центральных банков БРИКС было поручено на 15-м саммите (22-24 августа 2023 года, Йоханнесбург – прим. ред.) рассмотреть вопросы использования местных валют и платежной инфраструктуры для отчета в следующем году, что расценивается как построение нового мирового порядка.

Расширение организации произошло 1 января 2024 года с присоединением Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

Инфографика: Kazinform

Однако увеличение членов БРИКС было неоднозначно воспринято на Западе. Согласно опросу института исследования общественного мнения «Gallup International», в западных странах ожидаемо преобладало негативное отношение к расширению БРИКС, самый высокий уровень отрицательных оценок – в Швеции (45%), Испании (30%) и США (30%).

Инфографика: Gallup International

БРИКС - антизападное объединение?

Ряд стран БРИКС – Китай, Россия и Иран - имеют сложные отношения с США и воспринимаются как антизападный блок. Вышеназванные страны долгое время находятся под американскими санкциями: Китай находился под эмбарго с 1949 по 1972 годы и в 1989 году, санкции действуют с 2014 года; Россия под санкциями с 2014 года; Иран – с 1979 по 1981 годы, 1987 год, санкции были расширены в 1995 году и новые санкции действуют с 2006 года.

После отключения Ирана в 2012 году и России в 2022 году от международной межбанковской системы платежей «SWIFT», страны начали искать альтернативные доллару валюты и платежные системы. Интересным фактом является то, что Россия использует юани не только в торговых отношениях со странами БРИКС, но с Японией и другими странами Юго-Восточной Азии.

Китай запустил с 2015 года собственную систему трансграничных межбанковских платежей «CIPS» и к марту 2023 года более 30 стран постепенно перешли на использование юаня в торговых расчетах с Китаем.

В связи со сложностями расчета в американских долларах из-за санкций, Иран начал продавать нефть Китаю в юанях с 2012 года. В ноябре 2022 года КНР и РФ перешли на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Бразилия и Китай в марте 2023 года достигли соглашения о торговле в юанях. В мае 2023 года КНР совершил первую нефтегазовую сделку с ОАЭ в юанях. Китай и Саудовская Аравия в ноябре 2023 года подписали соглашение о валютном свопе в объеме 50 млрд юаней (почти $7 млрд) или 26 млрд риалов, что должно укрепить финансовое сотрудничество двух стран в национальных валютах.

В свою очередь, Иран использует свою платежную систему «SEPAM» (создана в 2013 году – прим. ред.), которая в 2023 году была соединена с российской системой «СПФС», созданной в 2014 году. Она является альтернативой западной «SWIFT». Очевидно, что использование Россией и Ираном альтернативных валют и платежных систем является вынужденной мерой для поддержания своих экономик.

Другая часть стран БРИКС – Индия, Бразилия, ЮАР, Египет, ОАЭ, Эфиопия – поддерживают хорошие отношения с США и не расценивают БРИКС в качестве антизападного блока. Однако, примеры по отстранению Ирана и России от «SWIFT», заморозке их долларовых и евро активов заставили лидеров развивающихся стран искать возможности по снижению своих рисков от доллара. В августе 2023 года президент ЮАР выразил обеспокоенность тем, что «глобальные финансовые и платежные системы все чаще используются в качестве инструментов геополитической борьбы». Также участники БРИКС не довольны западными международными финансовыми институтами, которые не решают экономические трудности развивающихся рынков. Президент Бразилии считает, что МВФ и Всемирный банк поощряют неравенство стран, и в отличие от них БРИКС борется за справедливый мировой порядок. Так, в 2022 году МВФ предоставил странам ЕС займы на сумму $160 млрд, в то время как странам Африки – только $34 млрд. В этой связи Южная Африка и Египет заинтересованы в получении поддержки от Нового банка развития БРИКС.

Одной из причин по использованию национальных валют БРИКС является острая нехватка долларов в масштабе отдельных экономик развивающихся стран. Так, в 2023 году дефицит долларов в Аргентине, Эфиопии и Египте был настолько серьезным, что стоимость на черном рынке почти вдвое превышала официальные курсы. В результате нехватки долларов в указанных странах ограничиваются возможности импорта продовольствия и энергии, способствуя росту цен. В октябре 2023 года Народный банк Китая (НБК) предоставил кредит в юанях правительству Аргентины для частичного погашения долга перед МВФ. С целью защиты экономики Египта и снижения дефицита долларов, Индия намерена увеличить расчеты в рупиях, а ОАЭ - в дирхамах.

Другим фактором, вызывающим разочарование в долларах, является ослабление экономики США. Инфляция в США демонстрирует обесценивание американской валюты. Высокие процентные ставки Федеральной резервной системы США на уровне 5,25% и 5,5% подвергают развивающиеся рынки серьезному риску в обесцениванию их валют и повышению инфляции. В октябре 2023 года уровень инфляции в Аргентине составил 143%, в Египте – 36%, а в Эфиопии – 29%. Также настораживает огромный госдолг США, который в настоящее время составляет более $34,2 трлн и должен вырасти до $115 трлн в течение следующих 30 лет.

Указанные факторы способствуют рассмотрению еще 17 странами вопроса по вступлению в БРИКС, среди которых Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал, Таиланд.

Инфографика: Kazinform

Наряду с другими членами БРИКС Индия также предпринимает меры по укреплению собственной национальной валюты, что не мешает ей сохранять хорошие отношения со странами Запада. В 2023 году центральный банк Индии разрешил коммерческим банкам из более чем 20 стран открывать специальные счета в рупиях в индийских банках. Рупий активно используется в расчетах с Ираном, экспорт товаров которого увеличился в Индию на 60% в период с 2021 по 2022 годы. В июле 2023 года Индия подписала соглашение с ОАЭ о торговле в рупиях, а в августе того же года осуществила первую сделку на 1 млн баррелей нефти. Несмотря на усилия по расширению использования рупия, волатильность индийской валюты является препятствием для ее более широкого использования. Другой проблемой рупия является его конвертируемость, что не позволило в 2023 года достичь договоренности между Индией и Россией по использованию индийской валюты в торговле, заменив ее на дирхам ОАЭ.

По мнению индийского политического аналитика Марджани Вадодары, Индия осуществляет независимую и многовекторную политику, где западные страны остаются предпочтительными партнерами на международном уровне. Укрепляющиеся отношения Индии с Соединенными Штатами, Японией и Австралией привели к формированию «Четырехстороннего диалога по безопасности» (QUAD) для решения стратегических и экономических проблем в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия также развивает отношения со странами Ближнего Востока – «I2U2» (Индия, Израиль, США и ОАЭ) и «Индия, Саудовская Аравия, США и ОАЭ», которые продвигают логистику «Индия – Ближний Восток – ЕС».

Будет ли в странах БРИКС единая валюта

Страны БРИКС не планируют создание единой валюты, о чем заявили в 2023 году министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар и посол Южной Африки в БРИКС А.Суклал, так как основное внимание уделяется расширению взаимной торговли в национальных валютах.

По мнению научного сотрудника Фонда Карнеги по международным технологиям и международным отношениям Роберта Грина, члены БРИКС сталкиваются со значительными ограничениями по широкому использованию своих национальных валют (индийской рупии, бразильского реала, китайского юаня и южноафриканского рэнда – прим. ред.) в торговле с третьими странами и дорогостоящим обменом курса валют БРИКС по сравнению с долларом.

Еще одним фактором, ограничивающим использование местных валют БРИКС, является то, что большая часть мировой торговли сырьевыми товарами оценивается и рассчитывается в долларах. Это усиливает важность доллара в странах с сырьевой экономикой, таких как Бразилия, Эфиопия, Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Частое использование доллара в торговле усиливает его использование в финансах. Эта динамика способствует глобальному доминированию доллара как стандарта отсрочки платежей. Так, половина внешнего долга Китая, Индии и Эфиопии номинированы в долларах. Как результат в 2022 году доллар использовался почти в 90% всех международных валютных операций. Во многих развивающихся рынках доллар продолжает оставаться наиболее стабильным и распространенным средством платежа в трансграничной торговле.

Казахстан может присоединиться к международному объединению

Руководитель международной программы по энергетике, экономическому росту и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра США Уэсли Хилл отмечает, чтопринятые в начале 2024 года новые члены БРИКС не будут способствовать укреплению организации, а скорее демонстрируют избыточность их участников.

- БРИКС не добился каких-либо уникальных достижений и ряд других международных организаций, такие как Шанхайская организация сотрудничества или Евразийский экономический союз более эффективны. Другим недостатком является отсутствие значимых постоянных институтов, бюджета или политического влияния данной организации, - высказал свое мнение эксперт.

Вступление в БРИКС полностью соответствует многовекторной внешней политики Казахстана.

- Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника. Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности, - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите БРИКС.

По мнению Уэсли Хилла, присоединение Казахстана к БРИКС не окажет какое-либо негативного влияния на американо-казахстанские отношения.

Таким образом, страны БРИКС стремятся создать многополярный финансовый мир, так какдоллар и евро все чаще рассматриваются как валюты, которые подвержены геополитическим рискам, связанным со все более расширяющимися западными санкциями. Ориентированность БРИКС на использование недолларовых валют напрямую связано с экономическими проблемами стран БРИКС, а также дефицита доллара в следствии финансовой политики стран Запада, в том числе санкционной.

БРИКС не ориентирован на проведение политики дедолларизиции или создания антизападного блока. В настоящее время организация стремится увеличить долю взаимной торговли в валютах стран-членов для защиты своих экономик, который займет очень долгий путь. Но решение даже этой задачи потребует параллельного развития финансовых рынков в странах-участницах, снятия ограничений на конвертацию валют и создания рынков долговых инструментов. Вместе с тем, американский доллар продолжает играть доминирующую роль в международной торговле, в том числе между членами БРИКС ввиду ограниченности возможностей использования альтернативных валют.