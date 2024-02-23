Как рекордный госдолг США отразится на мировой экономике

Огромный государственный долг США, который составляет более 34,2 трлн долларов, продолжает расти и пока не угрожает экономическому росту США, но, возможно, может нести риски в будущем. Что это означает для страны и мировой экономики в целом, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Расходы правительства больше доходов

Государственный долг имеет как отрицательные, так и положительные аспекты для США. К отрицательным моментам можно отнести следующее: во-первых, расходы правительства США больше доходов. В 2023 финансовом году общие государственные расходы США составили $6,13 трлн, а общий доход получен в размере $4,44 трлн, что привело к дефициту в $1,69 трлн, что на $320 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году.

С 2001 года бюджет федерального правительства ежегодно имеет дефицит свыше $1 трлн, что ведет к увеличению госдолга США. Прогнозируется, что дефицит бюджета существенно вырастет в течение следующего десятилетия и достигнет $2,7 трлн в 2033 году.

За последние 50 лет в Америке только пять раз наблюдался профицит бюджета (когда доходы были больше расходов – прим. ред.), последний раз в 2001 году.

Во-вторых, затраты на обслуживание госдолга растут, что угрожает финансированию отдельных важных социальных программ. Обслуживание долга является одной из крупнейших статей расходов федерального правительства. В 2023 году эти расходы составили $879 млрд, то есть 14% всех бюджетных трат, по сравнению с $717 млрд в 2022 году.

По данным Бюджетного управления Конгресса, обслуживание госдолга США может превысить $1 трлн в год к 2029 году, что больше оборонного бюджета.

- До сих пор Вашингтон тратил деньги так, как если бы у нас были неограниченные ресурсы. Но суть в том, что бесплатного обеда не существует, и я думаю, что перспективы довольно мрачные, – считает профессор экономики в Университете Лойолы Мэримаунт Сунг Вон Сон.

Вашингтон выпускает гособлигации для займа денег

Положительными аспектами госдолга является то, что США имеют возможность занимать больше денег. Чтобы компенсировать дефицит средств, Вашингтон занимает деньги путем выпуска государственных облигаций. Их эмитирует Казначейство США (Department of Treasury – прим. ред.), поэтому бумаги называются «казначейскими» или «трежерис». Бумаги продаются на открытом рынке, на биржах США, поэтому купить их может любой желающий, тем самым поддержав американскую казну.

Однако, данный лимит определяется условным «потолком госдолга». Интересный факт: с 1960 года Конгресс повышал верхний предел госдолга 78 раз, последний раз в 2021 году. 49 из них были осуществлены президентами-республиканцами и 29 – при президентах-демократах.

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Однако, последний случай является исключением. Министерство финансов США 19 января 2023 года достигло потолка госдолга в $31,4 трлн (установленного в 2021 году – прим. ред.) и после нескольких месяцев дебатов между республиканцами и демократами 3 июня прошлого года конгрессмены проголосовали за приостановку действия потолка госдолга до января 2025 года. По сути политики решили оставить проблему госдолга до следующего президента США, выборы которого пройдут в ноябре 2024 года.

Фактически Министерство финансов получило право занимать столько денег, сколько ему необходимо. В январе 2025 года потолок госдолга будет установлен на том уровне, которого он достигнет к тому моменту.

Чем выше долг, тем крепче доллар?

Наличие госдолга не говорит о проблемах в американской экономике до тех пор, пока правительство может по нему платить. Пока трудностей у Вашингтона по своевременному погашению долга не возникало, что делает казначейские облигации основным элементом многих иностранных монетарных политик.

Профессор экономики «Stony Brook University» Стефани Келтон отметила, что обслуживание долга по высоким процентным ставкам может на самом деле стимулировать экономику. Физические и юридические лица, владеющие государственными облигациями США, получают огромную прибыль в виде процентного дохода и заинтересованы в предоставлении больших финансов. Это связано с тем, что Америка имеет сильную и устойчивую экономику, что позволяет делать инвестиции в самые безопасные в мире ценные бумаги. Приобретение долговых казначейских облигаций осуществляется в долларах и получение дивидендов также в долларах, что укрепляет национальную валюту страны.

- Это не то, о чем на данный момент должна беспокоиться широкая общественность. Американские кредиты являются одними из самых надежных активов, поэтому в некотором смысле маловероятно, что правительству когда-либо придется погашать этот долг, – отметила Нобелевский лауреат, профессор Массачусетского технологического института Эстер Дюфло.

Кредиторы госдолга США делятся на две категории: держатели публичного долга и держатели внутригосударственного долга

Держатели публичного долга США (крупные банки, страховые компании, корпорации, Федеральная резервная система (ФРС), правительства штатов, а также частные лица – прим. ред.) располагают более $19,27 (56,3% всего долга). Также к ним относятся многие иностранные государства, которые держат американские облигации на сумму в $$7,8 трлн (22,8%) от общего объема госдолга. В тройку крупнейших кредиторов входят: Япония ($1,1 трлн), Китай ($782 млрд) и Великобритания ($716,2 млрд).

Держатели внутригосударственного долга США – около $7,12 трлн (20,8%), который по сути является долгом правительства перед самим собой (американские госорганы: министерство обороны, почтовая служба, служба социального обеспечения «Social Security», программа медицинской помощи и страхования Medicare, Medicaid – прим. ред.), инвестируя в ценные бумаги, тем самым предоставляя деньги Казначейству США в долг.

- ФРС повышает процентные ставки, и это приносит держателям облигаций сотни миллиардов долларов дополнительного дохода. Держатели государственных облигаций получают огромную прибыль в виде процентного дохода, – сказала профессор экономики в Университете Стоуни-Брук Стефани Келтон.

Таким образом, риски дефолта США (неспособность страны обслуживать свой долг – прим. ред.), по мнению экспертов маловероятны.

Директор по торговле «Monex USA» Хуан Перес отмечает, что рынок, не ожидает дефолта США, поскольку это приведет к «дедолларизации» – угрозе глобальной стабильности и существующей финансовой системы, где доминирует доллар США.

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Кредитоспособность казначейских ценных бумаг США уже давно поддерживает спрос на доллары, способствуя повышению их стоимости и статуса мировой резервной валюты. Любой удар по доверию к американской экономике, будь то дефолт или неопределенность вокруг него, может заставить инвесторов продавать казначейские облигации, что в результате ослабит американскую валюту.

Весь американский госдолг номинирован в долларах, которые контролируют США и при острой необходимости ФРС может выкупить долговые обязательства. Наглядным примером является то, что ФРС в период мирового экономического кризиса (2008-2013 годы) трижды выкупала государственные казначейские обязательства ($1,75 трлн, ноябрь 2008 г. – март 2010 г.; $600 млрд, ноябрь 2010 г. – июнь 2011 г.; $1,64 трлн, сентябрь 2012 г. – октябрь 2014 г.). В период пандемии COVID-19 в 2019 году – $2,5 трлн. Таким образом ФРС пытается поддержать экономику США.

По состоянию на 8 июня 2022 года портфель ФРС оценивается в $8,97 трлн (госдолга США – прим. ред.), что на $4,25 трлн больше, чем 18 марта 2020 года (когда многие предприятия закрылись – прим. ред.).

Старший эксперт «Pew Research Center» Дрю ДеСильвер отметил, что Федеральная резервная система является крупнейшим держателем государственного долга США.

- Долг имеет много полезных целей. Государственный долг всегда использовался в чрезвычайных ситуациях. Легче финансировать заимствования, чем обременять нынешнее поколение налогами, - отметил профессор экономики Школы бизнеса Ливи при Университете Санта-Клары Крис Митченер.

Риски для США и мировой экономики

Однако, тенденция роста долга в ближайшие десятилетия могут оказать давление на федеральный бюджет, заставляя выплаты процентов по долгу вытеснять другие федеральные приоритеты и ограничивая способность федерального правительства реагировать на будущие кризисы. В соответствии с нынешней политикой, у Соединенных Штатов есть около 20 лет на корректирующие действия, после чего никакие будущие меры по повышению налогов или сокращению расходов не смогут предотвратить дефолт правительства, который будет гораздо более масштабным и отразится на экономике США и всего мира.

Данные прогнозы становятся причиной напряженности в Конгрессе страны. Демократы и республиканцы признают необходимость сокращения долга, но они не пришли к единому мнению относительно подходящих средств по достижению этой цели.

Администрация Джо Байдена настаивает на повышении налогов для богатых и корпораций, чтобы сократить дефицит бюджета, а также финансировать свою внутреннюю программу. Байден также увеличил бюджет Налогового управления США (IRS), чтобы оно могло собрать невыплаченные налоги и, возможно, сократить долг на сотни миллиардов долларов в течение 10 лет.

Республиканцы призвали к значительному сокращению государственных программ, не связанных с обороной, а также к отмене налоговых льгот и расходов на экологически чистую энергию, предусмотренных законом о снижении инфляции. Республиканцы также хотят сократить финансирование IRS и еще больше снизить налоги.

Подытоживая вышеизложенное можно резюмировать, что госдолг США является проблемой, но не настолько острой как ее представляют в СМИ. Рост госдолга США будет продолжаться и это, с одной стороны, будет демонстрировать доверие к американской экономике, доллару США и ее надежным ценным бумагам со стороны инвесторов внутри страны, так и из зарубежных стран. Очевидно, что американские политики будут искать способы по сокращению госдолга, что станет инструментом внутриполитической борьбы за электорат, в условиях предстоящих осенью президентских выборов в США.