Рост потребительских цен в США превысил прогнозы

Увеличивающаяся инфляция в США более чем на процентный пункт превышает целевую ставку Федеральной резервной системы в 2%, что нивелирует достигнутый прогресс двухлетней борьбы за снижение инфляции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро статистики труда США, потребительские цены выросли на 3,5% в марте текущего года по сравнению с прошлым годом или на 0,3% выше, чем в феврале месяце.

Скачок потребительских цен обусловлен ростом цен на бензин и жилье, что с начала этого года способствует повышению инфляции в стране.

Цены на бензин выросли на 1,7% за месяц, после роста на 3,8% в феврале. Энергетика подорожала на 1,1% за месяц и на 2,3% в феврале. Расходы на жилье выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,7% по сравнению с годом ранее. Цены на продукты питания выросли всего на 0,1% за месяц и на 2,2% в годовом исчислении.

Последние данные указывают на рост годовой инфляции в 3,2%, зафиксированного в феврале 2024 года.

На заседании в прошлом месяце Федеральная резервная система (выполняет функцию центрального банка, далее - ФРС) решила, в ответ на устойчивую инфляцию, сохранить высокие процентные ставки между 5,25% и 5,5%, что является самым высоким уровнем с 2001 года.

Решение связано с тем, что в случае снижения процентных ставок слишком быстро это уменьшит стоимость заимствований для потребителей и предприятий, что спровоцирует экономическую активность и усилит потребительский спрос, и как результат приведет к ускорению роста цен в стране.

Рынки ожидали, что ФРС начнет снижать процентные ставки в июне, и всего в этом году ожидалось три понижения. Однако, по оценкам «CME Group» снижение процентных ставок не следует ожидать до сентября.

Вместе с тем, многие представители ФРС в последние дни выразили скептицизм по поводу снижения ставок. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик отметил, что ожидается только одно сокращение в этом году, которое, вероятно, произойдет не раньше четвертого квартала.

Ранее дипломаты США признали, что у Госдепартамента нет ресурсов для выполнения своих обязанностей. Госдепартамент США испытывает недостаток людей и ресурсов для выполнения своей деятельности. Бюджет на 2024 финансовый год в размере 56,7 млрд долларов был на 6% ниже бюджета 2023 финансового года. В марте был опубликован бюджет на 2025 финансовый год с общим запросом на 58,8 млрд долларов США.