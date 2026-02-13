Расширен перечень приоритетных видов деятельности в ряде СЭЗ Казахстана
В Казахстане внесены изменения в перечень приоритетных видов деятельности, разрешенных на территориях ряда специальных экономических зон (СЭЗ), передает агентство Кazinform.
Соответствующий приказ предусматривает корректировку перечня приоритетных направлений для нескольких СЭЗ страны, включая «Морпорт Актау», «Оңтүстік», «Сарыарқа» и «Астана — Технополис». Документ вступит в силу с 21 февраля 2026 года.
СЭЗ «Морпорт Актау»
Перечень видов деятельности значительно расширен. В него включены производство бытовой электротехники, химической и нефтехимической продукции, металлургия, машиностроение, фармацевтика, производство автомобилей и медицинских изделий, а также обработка данных и IT-деятельность.
Кроме того, предусмотрено развитие аквакультуры, энергетики, транспортно-логистических услуг, строительства жилых и нежилых объектов, гостиничного бизнеса и медицинской инфраструктуры.
Отдельно уточняется, что ряд строительных и сервисных работ распространяется только на территории курортной зоны Кендерли, а строительство дорог — на территории аэропорта.
СЭЗ «Оңтүстік»
Зона сохраняет ориентацию на текстильную промышленность. В перечень включены производство тканей, трикотажных изделий, одежды, ковров и нетканых материалов.
Также предусмотрены развитие нефтепереработки, химической промышленности, металлургии, машиностроения, складской и транспортной логистики, включая деятельность грузового воздушного транспорта.
Часть направлений, связанных с хранением продукции и транспортной инфраструктурой, будет реализовываться только на территории аэропорта.
СЭЗ «Сарыарқа»
Основной упор сделан на металлургию и машиностроение. Перечень включает производство автотранспортных средств, промышленного оборудования, техники для горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства.
Дополнительно предусмотрены проекты по переработке отходов, строительству комбикормового завода, развитию энергетики и транспортно-логистических услуг. Отдельные направления будут действовать исключительно на территории аэропорта.
СЭЗ «Астана — Технополис»
В зоне расширены возможности для развития высокотехнологичных производств. В перечень вошли фармацевтика, производство медицинского оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения и проведение научных исследований.
Также разрешено строительство административных, жилых и инфраструктурных объектов для реализации проектов в пределах проектно-сметной документации.
Отметим, что в прошлом году в Казахстане появились три новые СЭЗ.