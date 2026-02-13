Расширен перечень приоритетных видов деятельности в ряде СЭЗ Казахстана

Соответствующий приказ предусматривает корректировку перечня приоритетных направлений для нескольких СЭЗ страны, включая «Морпорт Актау», «Оңтүстік», «Сарыарқа» и «Астана — Технополис». Документ вступит в силу с 21 февраля 2026 года.

СЭЗ «Морпорт Актау»

Перечень видов деятельности значительно расширен. В него включены производство бытовой электротехники, химической и нефтехимической продукции, металлургия, машиностроение, фармацевтика, производство автомобилей и медицинских изделий, а также обработка данных и IT-деятельность.

Кроме того, предусмотрено развитие аквакультуры, энергетики, транспортно-логистических услуг, строительства жилых и нежилых объектов, гостиничного бизнеса и медицинской инфраструктуры.

Отдельно уточняется, что ряд строительных и сервисных работ распространяется только на территории курортной зоны Кендерли, а строительство дорог — на территории аэропорта.

СЭЗ «Оңтүстік»

Зона сохраняет ориентацию на текстильную промышленность. В перечень включены производство тканей, трикотажных изделий, одежды, ковров и нетканых материалов.

Также предусмотрены развитие нефтепереработки, химической промышленности, металлургии, машиностроения, складской и транспортной логистики, включая деятельность грузового воздушного транспорта.

Часть направлений, связанных с хранением продукции и транспортной инфраструктурой, будет реализовываться только на территории аэропорта.

СЭЗ «Сарыарқа»

Основной упор сделан на металлургию и машиностроение. Перечень включает производство автотранспортных средств, промышленного оборудования, техники для горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства.

Дополнительно предусмотрены проекты по переработке отходов, строительству комбикормового завода, развитию энергетики и транспортно-логистических услуг. Отдельные направления будут действовать исключительно на территории аэропорта.

СЭЗ «Астана — Технополис»

В зоне расширены возможности для развития высокотехнологичных производств. В перечень вошли фармацевтика, производство медицинского оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения и проведение научных исследований.

Также разрешено строительство административных, жилых и инфраструктурных объектов для реализации проектов в пределах проектно-сметной документации.

Отметим, что в прошлом году в Казахстане появились три новые СЭЗ.