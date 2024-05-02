Распространять наркотики с помощью QR-кодов начали в Казахстане 

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Жулдыз Сулейменова рассказала о путях распространения наркотиков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейчас распространение синтетических наркотиков через QR-код получает большое распространение. Например, с помощью QR-кода можно узнать адреса, по которым распространяются наркотики. В социальных сетях сообщалась еще одна история, QR-код был вывешен на внутренней рамке двери Дворца студентов в Астане, и когда вы ее открываете, на ней указан адрес, по которому распространяются наркотики. В связи с этим, какие меры вы принимаете в целях информационной безопасности? - спросила Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса.

По словам заместителя министра внутренних дел Айдоса Рысбаева, работа в этом направлении находится под ежедневным контролем.

- Сегодня службой кибернаблюдения заблокировано 1356 сайтов, и эта работа находится под ежедневным контролем. Торговцы наркотиками используют в Интернете разные методы, — заявил он.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что наркодилеры расклеили QR-коды во Дворце школьников в Астане.

Напомним, поправки в закон по противодействию обороту наркотических средств одобрил Мажилис.



