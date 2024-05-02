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    15:57, 02 Май 2024 | GMT +6

    Распространять наркотики с помощью QR-кодов начали в Казахстане 

    QR-код
    Фото: Pixabay

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат Жулдыз Сулейменова рассказала о путях распространения наркотиков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Сейчас распространение синтетических наркотиков через QR-код получает большое распространение. Например, с помощью QR-кода можно узнать адреса, по которым распространяются наркотики. В социальных сетях сообщалась еще одна история, QR-код был вывешен на внутренней рамке двери Дворца студентов в Астане, и когда вы ее открываете, на ней указан адрес, по которому распространяются наркотики. В связи с этим, какие меры вы принимаете в целях информационной безопасности? - спросила Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса. 

    По словам заместителя министра внутренних дел Айдоса Рысбаева, работа в этом направлении находится под ежедневным контролем.

    - Сегодня службой кибернаблюдения заблокировано 1356 сайтов, и эта работа находится под  ежедневным контролем. Торговцы наркотиками используют в Интернете разные методы, — заявил он. 

    Ранее в социальных сетях сообщалось, что наркодилеры расклеили QR-коды во Дворце школьников в Астане.

    Напомним, поправки в закон по противодействию обороту наркотических средств одобрил Мажилис.  

    Теги:
    МВД РК Наркотики Парламент Борьба с наркотиками Безопасность Мажилис Молодежь
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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