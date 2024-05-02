Поправки в закон по противодействию обороту наркотических средств одобрил Мажилис

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект инициирован группой депутатов парламента в целях противодействия наркобизнесу и совершенствования антинаркотического законодательства.

— Анализ текущей наркоситуации свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков. Предприимчивые наркодиллеры наладили устойчивые схемы транспортировки оборудования и химикатов, прекурсоров, имеющих «сленговое» определение — «конструкторы», для производства «синтетики» в промышленных масштабах, — сказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Согласно озвученным данным, в прошлом году правоохранительными органами ликвидированы 3 транснациональные организованные преступные группы, в текущем году — еще 1 ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 14 участников, из которых 13 — иностранцы (граждане Украины, Молдовы и Армении). У них изъято порядка 100 кг «синтетики», свыше 85 тонн прекурсоров, 13 реакторов и более 1 тысяч единиц лабораторного оборудования).

В текущем году в республике уже ликвидирована 31 подпольная нарколаборатория (2019 году — 3, 2020 году — 8, 2021 году –17, 2022 году — 68, 2023 году –81). Изъято свыше 10 тонн прекурсоров. Тем самым, пресечено производство 1 тонны готовых к употреблению веществ (это 3 млн разовых доз и тысячи спасенных жизней). Изъято 1 тонна 967 гр наркотических средств, из них более 457 кг синтетических наркотиков.

— Это свидетельствует о том, что борьбу с наркопреступностью необходимо начинать с пресечения незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования. Это наиболее эффективная мера. Но действующим законодательством установлена ответственность только за их контрабанду (ст.286 УК РК). Ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует, — заявила Снежанна Имашева.

С этой целью, как отметила мажилисмен, предлагается внести в статьи 301 и 303 УК РК поправки, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку и пересылку прекурсоров, то есть ответственность за их незаконный оборот, а также ответственность за нарушение правил обращения с ними.

Аналогичная ситуация с оборотом сильнодействующих веществ, контроль над которыми осуществляется в соответствии с кодексом РК «О здоровье народа». Такие медицинские препараты, как «тропикамид», «закись азота», «сомнол», «прегабалин» и так далее, стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков. Эти вещества используются лицами с наркотической зависимостью для усиления действия синтетических наркотиков, вследствие чего существенно вырос немедицинский спрос на них.

— Поэтому, проектом также предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, к которым относятся названные медицинские препараты, нарушение правил обращения с ними, а также их хищение. Вместе с тем незаконный оборот инструментов и оборудования для изготовления или переработки прекурсоров и сильнодействующих веществ также должен быть уголовно наказуем, — добавила Снежанна Имашева.

Также предлагаются изменения в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

— Поправки в Кодекс о здоровье предусматривают, что лица, подвергавшиеся принудительному лечению в связи с употреблением психоактивных веществ, после выписки из организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья, будут подлежать динамическому наблюдению в организации, оказывающей медицинскую помощь в области психического здоровья лицам с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), по месту жительства и обязаны проходить в ней поддерживающее лечение, — пояснила Снежанна Имашева.

Также предусмотрены изменения и дополнения в Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими».

Для конкретизации вновь вводимых понятий и их приведения в соответствие с действующим законодательством предложен ряд поправок уточняющего характера.