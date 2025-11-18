Распознать текст ChatGPT по длинным тире больше невозможно

По его словам, модель наконец-то начала корректно выполнять пользовательские инструкции, касающиеся стиля оформления текста — в частности, избегать использования длинных тире, которые выдавали работу искусственного интеллекта.

— Небольшая, но радостная победа: если вы скажете ChatGPT не использовать длинные тире в ваших пользовательских инструкциях, он наконец-то будет делать то, что должен!, — написал он.

Small-but-happy win:



If you tell ChatGPT not to use em-dashes in your custom instructions, it finally does what it’s supposed to do! — Sam Altman (@sama) November 14, 2025

Альтман отметил, что ранее эта просьба пользователей выполнялась нестабильно, однако теперь изменение закреплено на уровне системы.

Обновление стало частью серии улучшений, направленных на увеличение точности выполнения пользовательских предпочтений, включая форматирование текста, стиль изложения и структуру ответов.

Ранее компания OpenAI представила более умный и коммуникативный ChatGPT.

Мы также писали о том, что компания OpenAI внесла изменения в политику использования своих продуктов. Согласно обновленным правилам, ChatGPT больше не сможет предоставлять консультации по юридическим, медицинским и ряду других специализированных тем.