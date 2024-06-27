Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024
13-й игровой день чемпионата Европы-2024 завершил групповой этап турнира. Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:
Швейцария — Италия
29 июня, в 21:00 🇰🇿
Германия — Дания
30 июня, в 00:00
Англия — Словакия
30 июня, в 21:00
Испания — Грузия
1 июля, в 00:00
Франция — Бельгия
1 июля, в 21:00
Португалия — Словения
2 июля, в 00:00
Румыния — Нидерланды
2 июля, в 21:00
Австрия — Турция
3 июля, в 00:00
Как сообщалось ранее, в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы встретились сборные Грузии и Португалии, Чехии и Турции. Грузины сенсационно обыграли португальцев и вышли в плей-офф Евро-2024, а сборная Турции вырвала победу у Чехии.