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    03:00, 27 Июнь 2024 | GMT +6

    Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024

    Евро-2024
    Фото: instagram.com/euro2024

    13-й игровой день чемпионата Европы-2024 завершил групповой этап турнира. Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:

    Швейцария — Италия
    29 июня, в 21:00 🇰🇿

    Германия — Дания
    30 июня, в 00:00

    Англия — Словакия
    30 июня, в 21:00

    Испания — Грузия
    1 июля, в 00:00

    Франция — Бельгия
    1 июля, в 21:00

    Португалия — Словения
    2 июля, в 00:00

    Румыния — Нидерланды
    2 июля, в 21:00

    Австрия — Турция
    3 июля, в 00:00

    Как сообщалось ранее, в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы встретились сборные Грузии и Португалии, Чехии и Турции. Грузины сенсационно обыграли португальцев и вышли в плей-офф Евро-2024, а сборная Турции вырвала победу у Чехии.

    Теги:
    Спорт Футбол ЕВРО-2024 Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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