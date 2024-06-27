13-й игровой день чемпионата Европы-2024 завершил групповой этап турнира. Таким образом, определились все участники 1/8 финала Евро-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:

Швейцария — Италия

29 июня, в 21:00 🇰🇿

Германия — Дания

30 июня, в 00:00

Англия — Словакия

30 июня, в 21:00

Испания — Грузия

1 июля, в 00:00

Франция — Бельгия

1 июля, в 21:00

Португалия — Словения

2 июля, в 00:00

Румыния — Нидерланды

2 июля, в 21:00

Австрия — Турция

3 июля, в 00:00

Как сообщалось ранее, в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы встретились сборные Грузии и Португалии, Чехии и Турции. Грузины сенсационно обыграли португальцев и вышли в плей-офф Евро-2024, а сборная Турции вырвала победу у Чехии.