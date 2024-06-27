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    02:07, 27 Июнь 2024 | GMT +6

    Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024

    Сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию
    Фото: instagram.com/euro2024

    В матче 3-го тура группы F чемпионата Европы встретились сборные Грузии и Португалии. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч завершился победой грузин со счётом 2:0, передает агентство Kazinform со ссылкой на championat.com.

    На 2-й минуте открыл счет нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после ошибки защитника Португалии Антониу Силвы. На 57-й минуте грузинский футболист Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.

    Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступали в группе F с Чехией и Турцией. После трех матчей у грузин четыре очка, которые позволили им выйти в плей-офф с третьего места, а португальцы же набрали шесть очков, выиграв группу.

    Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

    Теги:
    Португалия Спорт Футбол ЕВРО-2024 Грузия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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