Евро-2024: Сборная Турции вырвала победу у Чехии 

Завершился матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречались сборные Чехии и Турции. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч закончился со счётом 1:2, передает агентство Kazinform со ссылкой на championat.com.

На 20-й минуте игроки сборной Чехии остались в меньшинстве: полузащитник Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Примечательно, что первую жёлтую карточку он получил на 11-й минуте. В первом тайме команды не забили голов.

На 51-й минуте счёт в матче открыл турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу с передачи хавбека Исмаиля Юксека. На 66-й минуте сборная Чехии сравняла счёт в матче: забил полузащитник Томаш Соучек, сыграв на добивании после того, как мяч попал в игрока соперника, стоявшего на линии своих ворот. На 90+4-й минуте победу туркам принёс нападающий Дженк Тосун.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.