Раскрыть потенциал транскаспийского транспортного коридора намерены РК и Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Китай договорились найти новые сферы и возможности для сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем повышать потенциал таких механизмов как: Комитет по сотрудничеству, Комиссия по сотрудничеству в области инвестиций, Форум регионального сотрудничества. Мы будем продвигать диверсификацию, укрепление и повышение качества двустороннего сотрудничества», - сказал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что стороны договорились изыскивать новые сферы и возможности для сотрудничества.

«Будем неуклонно развивать взаимовыгодное сотрудничество, изыскивать новые сферы и возможности сотрудничества, обеспечивать пропускную способность маршрута «Китай-Европа», раскрывать потенциал транскаспийского международного транспортного коридора, продвигать диверсификацию транспортных маршрутов», - отметил Ван И.

Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Китаем восстанавливается регулярное авиасообщение.