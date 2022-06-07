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    14:25, 07 Июнь 2022 | GMT +6

    Раскрыть потенциал транскаспийского транспортного коридора намерены РК и Китай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Китай договорились найти новые сферы и возможности для сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы будем повышать потенциал таких механизмов как: Комитет по сотрудничеству, Комиссия по сотрудничеству в области инвестиций, Форум регионального сотрудничества. Мы будем продвигать диверсификацию, укрепление и повышение качества двустороннего сотрудничества», - сказал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что стороны договорились изыскивать новые сферы и возможности для сотрудничества.

    «Будем неуклонно развивать взаимовыгодное сотрудничество, изыскивать новые сферы и возможности сотрудничества, обеспечивать пропускную способность маршрута «Китай-Европа», раскрывать потенциал транскаспийского международного транспортного коридора, продвигать диверсификацию транспортных маршрутов», - отметил Ван И.

    Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Китаем восстанавливается регулярное авиасообщение.


    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Китай МИД РК Транспорт Сотрудничество Логистика Главная Интеграция и партнерство
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